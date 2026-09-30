저출생에… 日 인구 역대 최대폭 감소

1인 가구 사상 처음 40%대 돌파
일본 내국인 인구가 저출생 영향으로 5년 전보다 3.5% 감소한 것으로 나타났다. 고령 인구와 1인 가구가 증가하는 가운데 감소 인구의 4분의 1가량은 외국인이 대체했다.
30일 현지 매체들에 따르면 일본 총무성의 국세(인구)조사 결과 지난해 일본의 총인구는 1억2297만2528명(확정치)으로 집계됐다. 2020년 조사 대비 317만3571명(2.5%) 준 것으로, 역대 최대 감소 폭이다. 5년마다 실시되는 국세조사에서 일본 인구는 2010년 1억2805만여명으로 정점을 찍은 이후 세 차례 연속 감소세를 보였다. 이번에 47개 도도부현(광역자치단체)에서 인구가 증가한 곳은 도쿄도가 유일했다.
국내 거주 일본인 인구는 1억1913만여명으로 2020년보다 426만여명(3.5%) 줄었다. 감소율이 지난번 조사 때의 1.4%를 크게 웃돌아 인구 감소가 가속화하고 있는 것으로 나타났다. 반면 외국인 인구는 109만여명(39.8%) 증가한 384만여명으로, 역대 최다를 기록했다. 국적별로는 중국 24.0%(92만여명), 베트남 15.9%(60만여명), 한국(조선적 포함) 10.4%(39만여명) 순이었다. 5년 전에는 한국 15.8%, 베트남 13.9%였으나 이번에 순위가 바뀌었다.
가구 수는 49만여 가구가 늘어난 5732만여 가구로 1970년 이후 가장 많았다. 가구당 인원은 2.10명으로 역대 최저치를 기록했고, 1인 가구 수는 전체의 41.4%를 차지해 사상 처음으로 40%대를 찍었다. 전체 1인 가구의 34.4%는 65세 이상 고령층 가구였다.
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