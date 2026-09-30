野 ‘멱살 논란’ 권영진 당원권 정지 1년으로 하향

국민의힘 중앙윤리위원회가 30일 ‘원내대표 멱살 논란’으로 당원권 정지 1년6개월의 중징계를 받은 재선 권영진 의원의 징계 기간을 1년으로 줄였다. 2028년 총선 공천 신청 전에 당원권을 회복할 수 있게 되면서 권 의원의 총선 출마 길도 다시 열렸다. 권 의원이 재심 결과를 수용하면서 징계를 둘러싼 가처분 신청 등 추가 법적 다툼 가능성도 한층 줄었다. 장동혁 대표는 백령도에 이어 농지 전수조사 현장을 찾고 장외집회도 예고하며 대여 공세 전선을 넓히고 있다.

권영진 의원. 연합뉴스

윤리위는 이날 오전 서울 여의도 당사에서 비공개 회의를 열고 권 의원에 대한 당원권 정지 1년6개월 처분을 취소한 뒤 1년으로 재의결했다. 윤리위는 “청구인의 소명과 재심청구가 이유 있음을 받아들였다”고 밝혔다.



권 의원은 지난 7월 후반기 국회 상임위원회 배정에 항의하는 과정에서 정점식 원내대표의 멱살을 잡았다가 윤리위에 회부됐다. 윤리위는 “당의 명예와 위신을 실추시켰다”며 당원권 정지 1년6개월을 의결했지만 권 의원은 징계 절차의 정당성과 수위의 적정성을 다시 판단해달라며 재심을 청구했다.



기존 징계대로라면 2028년 총선을 앞두고 공천 신청 자체가 어려웠지만, 징계가 6개월 줄면서 후보 공모에 참여할 수 있게 됐다. 한 재선 의원은 “당원권 정지 1년이면 살길을 터준 것”이라고 말했다. 권 의원도 윤리위 결정 뒤 사회관계망서비스(SNS)에 “윤리위의 재심 결과를 받아들인다”며 “국민과 당을 위해 더욱 헌신하겠다”고 밝혔다.



권 의원이 결과를 수용하면서 징계 문제를 둘러싼 당내 갈등의 한 축도 일단 정리됐다. 앞서 다른 징계 의원들이 법원에 효력정지 가처분을 신청하는 등 윤리위 처분을 둘러싼 법적 공방이 이어져온 만큼 권 의원까지 소송전에 가세할 경우 당내 갈등이 다시 커질 수 있다는 우려가 있었다.

국민의힘 장동혁 대표(가운데)가 30일 충북 충주에서 열린 농지 전수조사 관련 현장 간담회에서 농민들의 의견을 듣고 있다.충주=뉴스1

장 대표는 당내 문제와 별개로 정부·여당을 향한 공세 수위를 높였다. 이날 충북 충주시 용두동 농지를 방문해 농민들과 간담회를 연 뒤 “정치적 의도를 가지고 조사를 밀어붙인다고밖에 볼 수 없다”며 “전수조사를 당장 중단할 것을 촉구한다”고 말했다. 전날에는 서해 최북단 백령도를 찾아 안보 행보에 나섰다. 국민의힘은 1일 중대범죄수사청 앞에서 현장 의원총회를 열어 형사사법체계 개편을 규탄하고, 3일에는 숭례문 인근에서 대규모 장외집회를 열 예정이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지