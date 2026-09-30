‘수시 먹통’에 80개 대학 평균 경쟁률 0.22% 상승

2027학년도 대입 수시모집 원서접수 시스템 ‘먹통’ 사태로 인해 마감 시간이 연장되면서 80개 대학에서 총 3184건의 추가 접수가 발생한 것으로 확인됐다. 이에 따른 평균 경쟁률은 0.22% 올랐다. 교육부는 장애 원인 규명 특별조사 기간을 연장하는 한편, 정시모집 대비 합동 TF를 구성해 재발 방지에 나선다.



교육부가 30일 발표한 ‘2027학년도 수시모집 원서접수 마감시간 연장에 따른 추가 접수 현황’에 따르면 당초 9월11일 오후 6시 마감 예정이던 116개 대학 중 시스템 오류로 마감을 연장한 대학은 100개교다. 이 중 실제로 추가 접수가 이뤄진 곳은 80개교, 1781개 모집단위(전형)로 집계됐다.

50일 남은 수능… 교실은 긴장 2027학년도 대학수학능력시험을 50일 앞둔 30일 경기 수원시 효원고등학교 3학년 학생들이 공부에 열중하고 있다. 11월19일에 치러지는 수능은 현행 체제 마지막 시험으로 내년 수능부터는 사회·과학탐구 선택 방식이 사라지고 모든 수험생이 통합사회와 통합과학을 치르는 통합수능이 실시된다. 수원=뉴시스

추가 접수된 3184건 중 73.1%에 해당하는 2329건은 장애 발생 당시 원서접수를 진행하려 했던 전산 기록이 남아 있는 경우다. 나머지 855건은 시스템 오류로 접속 자체가 불가능해 전산 기록이 남지 않았다.



연장 조치에 따라 추가 접수가 발생한 80개 대학의 평균 경쟁률은 오후 6시 기준 10.25대 1에서 오후 7시 기준 10.27대 1로 약 0.22% 상승했다. 해당 모집단위들의 평균 경쟁률 역시 13.66대 1에서 13.76대 1로 0.74% 올랐다. 추가 접수는 주로 논술 및 실기위주 전형에 집중됐으며, 전체 모집단위의 69.8%(1244개)는 1건에 그쳤다.



교육부는 유웨이어플라이에 대한 특별조사를 당초 16~23일에서 연장하기로 했다.



장애 원인 규명뿐 아니라 원서접수 시스템 운영 전반과 안정성, 관리 프로세스 등에 대해 면밀히 검증하기 위함이라고 교육부는 설명했다. 아울러 내년 1월4일부터 시작되는 2027학년도 정시모집의 안정적 운영을 위해 한국대학교육협의회, 민간 대행사 2곳(유웨이어플라이·진학사어플라이)과 함께 ‘합동 TF’를 구성해 30일 가동할 방침이다.

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