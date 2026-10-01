배경훈 부총리 “독파모와 프런티어 AI 함께 간다”

배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 최근 제기된 ‘독자 인공지능(AI) 파운데이션 모델’(독파모) 사업 중단설에 대해 “독파모는 계속된다”고 일축했다. 세계 최고 수준의 프런티어(최상위급) AI개발에도 도전하겠다는 입장을 밝혔다.

배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 30일 서울 종로구 정부서울청사 본관 영상회의실에서 열린 '제13회 과학기술관계장관회의'에서 발언하고 있다. 과학기술정보통신부 제공

30일 업계에 따르면 배 부총리는 전날 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “최근 독자 AI 파운데이션 모델, 이른바 독파모와 프런티어AI를 둘러싸고 여러 전망과 추측이 나오고 있다”며 “결론부터 말씀드리면 독파모는 계속된다. 그리고 대한민국은 동시에 프런티어AI에도 도전해야 한다고 본다”고 밝혔다.



최근 정부가 프런티어AI 개발에 나서면서 독파모 사업이 사실상 중단되는 것 아니냐는 관측이 제기되자 직접 반박한 것이다.



배 부총리는 “앞으로 프런티어AI를 보유한 국가와 그렇지 못한 국가의 격차는 지금보다 훨씬 커질 수 있다”며 “그래서 대한민국도 프런티어AI에 도전해야 한다”고 말했다. 이어 “산업 현장에 필요한 AI가 모두 초거대 프런티어 모델일 필요는 없다”며 “제조·금융·의료·공공서비스와 피지컬AI 등 각각의 현장에서는 비용과 속도, 보안, 전문성을 고려한 최적의 AI가 필요하다”고 설명했다.



그는 또 독파모 사업 초기에는 그래픽처리장치(GPU)가 부족해 소수에 자원을 집중하는 경쟁 방식을 도입했지만, 정부와 민간의 GPU 투자 확대로 상황이 달라졌다며 지원 방식의 전환이 필요하다고 강조했다.



배 부총리는 “이제는 ‘누구를 탈락시킬 것인가’보다 ‘어떻게 더 많은 가능성을 키울 것인가’를 고민해야 한다”며 “독파모와 특화AI를 개발하는 스타트업과 중소기업에도 충분한 컴퓨팅 자원과 성장의 기회를 제공해야 한다”고 말했다.

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