은행 신규 계좌 1만좌 중 27좌 사기로 지급정지

올해 상반기 주요 시중은행과 인터넷은행에서 새로 개설된 계좌 1만좌 중 약 27좌꼴로 사기에 이용돼 지급정지된 것으로 집계됐다. 사기에 악용되는 가상자산이 많다 보니, 관련 거래소와 입출금 계좌 제휴를 맺은 경우 사기 연루 가능성이 증가했다.

서울 시내 주요 은행 ATM기기 모습. 연합뉴스

국민의힘 박성훈 의원이 30일 금융감독원에서 제출받은 자료에 따르면, 올해 상반기 8개 은행(KB국민·신한·우리·하나·NH농협·카카오·케이·토스)에서 신규 개설 계좌 1만좌당 사기 이용계좌(지급정지된 계좌) 수는 27좌로 나타났다. KB국민은행이 7.3좌로 8개 은행 중 가장 많았다. 이어 카카오뱅크 4.8좌, 케이뱅크 4.5좌, NH농협은행 3.0좌, 우리은행 2.8좌, 하나은행 2.0좌, 신한은행과 토스뱅크 각 1.3좌 순이었다. 가장 높은 KB국민은행과 가장 낮은 은행 간 격차는 약 5.6배다.



KB국민은행 관계자는 “가상자산사업자 빗썸과 제휴하면서 가상자산을 범죄에 악용하는 사례가 증가함에 따라 신규 개설 계좌의 사기 이용이 급증한 것”이라고 설명했다. KB국민은행은 지난해 3월부터 빗썸과 계좌 제휴 계약을 이어오고 있다.



신종 보이스피싱이 늘어나고 분류 기준도 바뀌면서 사기 이용계좌 수는 매년 증가 추세다. 지난해 8개 은행의 사기 이용계좌는 전년(4만5904건)보다 78.1% 급증했다. 올해 상반기는 5만9291건으로, 이미 지난해 전체(8만1761건)의 72.5%에 달했다. 앞서 2024년 10월 대법원 판결 이후 지난해 5월부터 투자사기 중 일부가 전기통신금융사기에 포함되면서 사기 이용계좌 증가에 영향을 미쳤다.



은행별 사기 이용계좌 수는 올해 상반기 기준 카카오뱅크가 1만5089건으로 가장 많았다. 이어 KB국민은행 1만454건, NH농협은행 7909건, 우리은행 6812건, 하나은행 6792건, 신한은행 5166건 등이었다.

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