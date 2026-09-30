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대구시, 내년 하반기부터 12개 산하 공공기관 ‘통합채용’ 전면 도입

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대구=김덕용 기자 kimdy@segye.com

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대구시는 내년 하반기부터 산하 12개 공공기관(공사∙공단 4곳, 출자∙출연기관 8곳)의 신규 직원 채용을 대상으로 ‘공공기관 통합채용’ 제도를 전면 도입한다고 30일 밝혔다.

 

대구시 지방공무원 공개경쟁 임용시험 응시생들이 시험장으로 들어가고 있다. 연합뉴스
대구시 지방공무원 공개경쟁 임용시험 응시생들이 시험장으로 들어가고 있다. 연합뉴스

그동안 시 산하 공공기관들은 기관별로 채용시험을 개별적으로 시행해 왔다. 그러나 기관마다 채용 절차와 시험과목 등이 제각각이어서 응시자들이 시험을 준비하는 데 큰 혼란과 어려움을 겪어왔다. 이에 국민권익위원회도 지난해 1월 전국 지방자치단체에 공공기관 통합채용 도입을 권고한 바 있으며, 현재 서울∙부산∙경기 등 전국 9개 시∙도가 이미 이 제도를 도입해 시행 중이다.

 

통합채용이 시행되면 시가 직접 필기시험을 주관하게 된다. 시가 산하 공공기관의 채용 수요를 바탕으로 통합채용 기본계획을 수립한 뒤 필기시험을 일괄적으로 치르는 방식이다. 필기시험 이후의 서류전형과 면접시험, 최종 합격자 결정 등은 기존과 같이 각 기관이 개별적으로 진행한다.

 

대구시는 채용 절차와 시험 기준이 표준화됨에 따라 그동안 기관별 채용 과정에서 불거질 수 있었던 공정성 논란을 원천 차단하고 채용의 투명성을 대폭 높일 수 있을 것으로 기대하고 있다. 또한, 기관별로 따로 진행하던 시험을 하나로 묶으면서 예산 낭비를 막고 행정 업무의 중복을 줄여 채용의 효율성도 함께 높일 전망이다.

 

통합채용은 연 2회 상∙하반기 정기 시행을 원칙으로 하며, 각 기관은 인력 수요에 맞춰 상반기나 하반기 중 선택해 참여할 수 있다. 채용은 공개경쟁시험을 통한 정규직(일반직∙공무직) 채용이 기본이다. 전문성이나 직무 특수성이 강하게 요구되는 분야는 기관별 특성을 반영해 경력경쟁채용이나 수시채용 등 별도의 전형을 운영할 수 있도록 예외를 두기로 했다.

 

내년 하반기에 제도가 첫 도입되는 만큼 수험생들과 기관의 혼선을 줄이기 위한 경과 조치도 마련했다. 기존에 상반기 채용을 정기적으로 진행해 온 기관에 한해서는 내년 상반기까지는 종전 방식대로 개별채용을 진행할 수 있도록 허용했다.

 

김정기 시 행정부시장은 “이번 통합채용 도입으로 공공기관 채용의 공정성을 높이고 우수인재 확보에도 기여할 것”이라며 “차질 없는 준비를 거쳐 내년 하반기 첫 통합채용을 안정적으로 시행하겠다”고 말했다.


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