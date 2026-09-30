COSRX, ‘2026 대한민국 일자리 으뜸기업’ 선정…2022년 이어 두 번째

글로벌 스킨케어 브랜드 COSRX(코스알엑스)는 고용노동부가 주관하는 ‘2026 대한민국 일자리 으뜸기업’에 선정됐다고 30일 밝혔다. 2022년 선정에 이은 두 번째 결과다.

‘대한민국 일자리 으뜸기업’은 고용노동부가 일자리 창출과 질 개선을 위해 노력한 기업을 선정하는 제도다.

COSRX는 사업 성장과 함께 청년 구직자 중심의 채용을 확대해왔다. 산학협력과 인턴 프로그램을 통해 청년들의 현장 경험과 취업을 지원하고, 임직원 보상 및 임금 구조를 정비하는 등 고용 확대와 근무환경 개선을 추진해왔다.

회사 측에 따르면 시차출퇴근제와 탄력근무제, 임신·육아기 근로시간 단축, 재택근무제도 등을 운영하고 있다. 복지포인트, 휴양소, 사내대여금, 건강검진, EAP 심리상담, 사내 동호회 등 복리후생 제도도 마련했다.

학력이나 배경보다 직무 역량과 성장 가능성을 중심으로 한 능력 중심 채용을 운영하고 있으며, 직무교육과 외부 세미나 등 구성원의 역량 강화를 위한 지원도 진행하고 있다. 산불 피해지역과 군 장병 등을 대상으로 제품을 기부하는 등 사회공헌 활동도 이어왔다.

COSRX 관계자는 “2022년에 이어 두 번째로 대한민국 일자리 으뜸기업에 선정된 것은 회사의 성장과 함께 더 좋은 일자리를 만들기 위해 지속적으로 노력해 온 결과”라며 “앞으로도 청년을 비롯한 다양한 인재들이 역량을 발휘하고 성장할 수 있는 환경을 만들고, 구성원이 오래 함께하고 싶은 회사를 만들어 나가겠다”고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지