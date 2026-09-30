박미선, BTS 콘서트 다녀오더니…"거의 간증, 부흥회 느낌"

코미디언 박미선이 그룹 방탄소년단 콘서트를 관람한 뒤 이들에게 푹 빠진 모습을 보여준다.
박미선은 30일 MBC TV 예능 프로그램 '라디오스타'에 출연해 방탄소년단 콘서트를 다녀온 후기를 이야기한다.
박미선은 "원래 (아이돌에) 관심이 없었는데 정란이가 워낙 이런 거 잘 알아서 함께 가게 됐다"고 한다.
그는 "세상에 우리나라에 이렇게 자랑스러운 동생들이 있어서 놀랐다. 멤버 한명 한명 다 좋더라"고 한다.
박미선은 방탄소년단 팬덤인 '아미'의 단합력에 대해서도 언급한다.
그는 "뒤에 어떤 리더가 '핸드폰 드세요, 불 밝혀주세요' 하면 다들 아주 일사불란하게 흔들더라"며 "또 '핸드폰 내리세요' 하면 내리고 '드세요' 하면 들더라"고 설명한다.
이어 "이거 제대로 통제하는구나 싶었다. 그날 현장에서 미친 듯이 같이 춤췄다"고 한다.
박미선은 공연 관람 후 방탄소년단에게 푹 빠진 모습을 보인다.
그는 "진짜 왜 하늘에서 빛이 내려오는 느낌이더라"며 "수준이 다르고 내가 같은 국민이라는 게 자랑스럽다"고 한다.
이에 김구라는 "거의 간증, 부흥회 느낌이네"라고 말한다.
<뉴시스>
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