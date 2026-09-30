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강신철, 해군작전사령부 방문…파견 예정 청해부대 격려

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파병준비태세 보고받고 "이역만리 해역서도 국민 생명·재산 보호해달라"

강신철 국방부 장관이 30일 부산 해군작전사령부(해작사)를 방문해 작전 대비태세를 점검하고 아덴만 해역 파병 임무를 앞둔 청해부대원을 격려했다고 국방부가 밝혔다.

강 장관은 해작사 지휘통제실에서 해양 작전 상황을 보고받고 "이 바다는 선배 전우들이 피와 땀으로 지켜낸 승리의 바다"라며 "적이 도발하면 장관이 바로 옆에 서 있다 생각하고, 주저하지 말고 단호하게 대응하라"고 당부했다.

 

강신철 국방부 장관이 30일 울산에서 열린 대호김종서함 진수식에 입장하고 있다. 왼쪽은 김경률 해군참모총장. 청와대통신사진기자단
강신철 국방부 장관이 30일 울산에서 열린 대호김종서함 진수식에 입장하고 있다. 왼쪽은 김경률 해군참모총장. 청와대통신사진기자단

이어 10월 초 소말리아 아덴만 해역에 투입되는 청해부대 49진의 파병 준비 태세 현황을 보고받았다. 청해부대 49진은 지난 5월 출항한 청해부대 48진 왕건함과 교대하게 된다.

강 장관은 "이역만리 해역에서도 국민의 생명과 재산을 보호하고 국제평화를 지키는 최전선에 선다는 마음가짐으로 임무를 완수해달라"고 강조했다.

또 상호 존중하고 존중받는 전사 문화를 바탕으로 반드시 승리하는 '필승해군'이 되어 줄 것을 당부했다고 국방부는 덧붙였다.

<연합>


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