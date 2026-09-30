"돈 많이 벌어도 쉽게 안 쓸 것 같은 스타"…1위 '짠돌이' 김종국

가수 김종국과 배우 전원주, 방송인 서장훈이 돈을 많이 벌어도 주변에는 쉽게 돈을 쓰지 않을 것 같은 스타로 꼽혔다.

지난 28일 디시인사이드에 따르면, '아무리 돈을 많이 벌어도 주변에 1원도 안 쓰고 살 것 같은 스타는?'을 주제로 진행한 투표에서 김종국이 가장 많은 표를 받았다. 투표는 지난 21일부터 27일까지 일주일간 진행됐으며 총 7506명이 참여했다.

방송인 김종국. 뉴시스

김종국은 1214표(16％)를 얻었다. 평소 방송에서 불필요한 소비를 줄이고 운동과 자기 관리에 돈을 쓰는 모습이 자주 공개되면서 검소한 이미지가 굳어졌다. 수입 대부분을 저축한다는 자신의 소비 습관을 공개한 것도 이 같은 이미지에 영향을 준 것으로 보인다.

뒤를 이은 전원주 역시 평소 방송에서 절약과 재테크에 대한 이야기를 꾸준히 해온 인물이다. 전원주는 1126표(15％)를 받아 김종국과 근소한 차이로 2위에 올랐다. 앞서 2011년 매수한 SK하이닉스 주식을 장기간 보유하고 있다고 밝히는 등 재테크 사례를 공개하기도 했다.

3위는 650표(9％)를 받은 서장훈이었다. 서장훈은 예능 프로그램에서 소비나 돈 관리에 대한 자신의 생각을 솔직하게 밝히며 실용적인 소비관을 보여왔다.

이 밖에도 장원영, 임우일, 규현 등이 이름을 올렸다. 장원영은 평소 절약과 자기 관리에 신경 쓰는 모습으로, 임우일은 검소한 생활과 소탈한 이미지로, 규현은 계획적인 소비와 재테크에 관심을 보이는 모습으로 대중에게 알려져 있다.

<뉴시스>

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