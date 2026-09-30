‘李, 선관위 특검 보고 받나’ 주진우 의혹 제기…靑 “사실 아냐”

전날 이재명 대통령이 엑스(X)에 올린 사진 상단에 ‘대외비(對外秘)’라고 적혀있다. 이 대통령 엑스 캡처

국민의힘 주진우 의원이 이재명 대통령이 중앙선거관리위원회 관련 특검의 수사상황을 보고받은 것 아니냐는 의혹을 제기하자 청와대가 “사실이 아니다”라고 반박했다.

30일 주 의원은 국회 소통관에서 기자회견을 열고 전날 이 대통령이 사회관계망서비스(SNS)에 공개한 대외비 문건에 대해 “문건을 보면 ‘선관위 특검 올림픽공원 핸드볼경기장 내 투표용지 재검표’라는 문구가 드러나 있다”며 “이재명 대통령이 선관위 특검과 내통하거나 사찰하고 있다는 유력한 증거라고 생각한다”고 주장했다.

전날 이 대통령은 엑스에 보이스피싱 통합대응단의 최근 성과를 공유하면서 ‘일일 종합상황 보고’라는 제목의 문서 사진을 올렸다. 해당 사진 오른쪽 상단에는 ‘대외비(對外秘)’라고 적혀 있었고, 하단에는 ‘선관위 특검, 올림픽공원 핸드볼경기장 내 투표용지 재검표’로 추정되는 글자의 윗부분이 일부 노출됐다.

주 의원은 “누가 언제부터 무엇을 보고했는지 명백히 밝혀야 한다”며 “이번에 잘린 문건의 원본과 그동안 보고받았던 특검 보고 문건 일체를 즉각 국민 앞에 공개하라”고 요구했다.

이에 대해 청와대는 “대통령이 보고받은 내용은 선관위 특검에서 올림픽공원 핸드볼경기장 내 투표용지에 대한 검증을 연기해 ‘집회 참가자들과의 마찰 우려가 해소됐다’는 경찰청의 치안상황보고에 기초한 것”이라며 “사실과 다른 내용의 주장에 유감을 표한다”고 밝혔다.

무소속 한동훈 의원도 이날 자신의 페이스북에 ‘대외비’라고 적힌 문서를 공개한 이 대통령을 겨냥해 “민주당의 대외비 기밀누설 색출에 협조하겠다”며 “바로 이 사람이다. 지켜주지 못해 미안하다”고 적었다.

이에 대해서도 청와대는 “대외비 문건 유출에 대한 규제는 청와대 직원의 공직기강 문제로 한정된다”며 “대통령이 직접 국민께 도움이 되는 내용을 전하는 데는 전혀 문제가 없다”고 밝혔다.

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