프로야구팬에 치킨·응원도구 쏜다…‘삼성증권 연금 가입했닭’ 이벤트 시작

삼성증권이 역대급 흥행을 이어가는 프로야구 열기에 발맞춰 야구팬들을 위한 ‘삼성증권 연금 가입했닭’ 이벤트를 진행했다고 30일 밝혔다.

9월29일부터 10월7일까지 서울 잠실야구장 종합운동장역에서 ‘삼성증권 연금 가입했닭’ 이벤트를 진행하는 삼성증권. 삼성증권 제공

이번 이벤트는 전날 서울 잠실야구장 종합운동장역에서 시작됐다. 삼성증권은 사전에 신청한 당첨자 100명에게 야구장 필수 먹거리인 치킨과 응원도구로 구성된 ‘삼성증권 연금 가입했닭’ 패키지를 제공했다. 이번 이벤트는 프로야구 정규시즌 마지막 일주일 동안 야구장을 찾는 관중들에게 색다른 즐거움을 전하기 위해 기획됐다.

삼성증권 공식 유튜브 채널에서 ‘삼성증권 연금 가입했닭’ 영상을 시청한 뒤, ‘닭’으로 끝나는 재치 있는 연금 응원 댓글을 작성하고 구글 폼을 통해 응모하면 된다. 응모자는 전날부터 다음 달 7일까지(경기가 없는 10월2일 제외) 잠실야구장에서 열리는 경기 중 방문을 원하는 날짜를 선택할 수 있다.

삼성증권은 추첨을 통해 경기 일자별로 100명씩을 선정하며 당첨자는 선택한 경기 당일 잠실야구장 종합운동장역 6번 출구 인생순살치킨 현장 부스에서 패키지를 수령할 수 있다. 치킨과 함께 ‘연금 가입했닭!’ 문구를 활용한 응원 클래퍼도 제공한다. 치킨 패키지와 응원 굿즈를 활용해 야구 관람 과정에서 삼성증권 연금에 대해 자연스럽게 접할 수 있다.

종합운동장역 내 21개 기둥 광고에도 ‘나는 삼성증권 연금 가입했닭!’이라는 문구에 ‘그래서 든든하닭’, ‘노후가 행복하닭’, ‘연금력이 강해졌닭’ 등으로 답하는 문구를 넣어 야구 관람객뿐만 아니라 지하철 이용객의 관심도 끌고 있다.

삼성증권 관계자는 “프로야구의 인기가 고공행진을 지속하는 가운데 팬들에게 특별한 직관 추억을 선물하고자 이번 행사를 준비했다”며 “이번 행사를 통해 젊은 세대가 연금을 먼 미래의 금융상품이 아니라 현재부터 관심을 갖고 준비해야 하는 상품으로 친근하게 인식하는 계기가 됐으면 한다”고 말했다.

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