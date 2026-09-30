“딱 1점이 모자랐다”… 韓 양궁 컴파운드 혼성 최용희·박정윤, 슛오프 끝에 銀 [아시안게임]

[오카자키=권준영 기자] 한국 양궁 컴파운드 혼성 대표팀이 인도와 슛오프까지 가는 접전 끝에 아쉽게 은메달을 목에 걸었다.

한국은 30일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 양궁 컴파운드 혼성 결승에서 인도에 157-158로 패했다.

박정윤이 30일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 양궁 컴파운드 혼성 단체 결승전에서 인도를 상대로 활을 쏘고 있다. 오카자키=연합뉴스

최용희가 30일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 양궁 컴파운드 혼성 단체 결승전에서 인도를 상대로 활을 쏘고 있다. 오카자키=연합뉴스

한국은 초반부터 인도에 밀렸다. 1엔드에서 39-40으로 뒤진 한국은 2엔드에서도 39-40으로 2점 차 열세를 이어갔다. 3엔드에서는 한국이 39점, 인도가 38점을 쏘면서 격차를 1점으로 좁혔다.

마지막 4엔드에서 승부가 원점으로 돌아갔다. 한국이 40점을 쏘는 동안 인도는 39점에 그치면서 두 팀은 정규 4엔드 합계 157-157로 동률을 이뤘다.

금메달의 주인공은 슛오프에서 갈렸다. 한국은 10점과 9점을 기록해 19점에 그쳤고, 인도는 두 발 모두 10점을 쏘며 20점을 기록했다. 단 1점 차로 승부가 갈리면서 한국은 은메달을 차지했다.

한국은 이번 대회 컴파운드에서 여자 단체전 동메달에 이어 혼성전 은메달을 추가했다.

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