부산교육청, 2027학년도 국·공·사립 중등교사 471명 선발

부산시교육청이 2027학년도 국·공·사립 중등학교 교사 471명을 선발한다. 선발 인원은 국립 3명, 공립 356명, 사립 112명이다.

부산교육청은 30일 교육청 홈페이지를 통해 이 같은 내용을 골자로 하는 ‘2027학년도 부산광역시 국·공·사립 중등학교교사, 보건·사서·전문상담·영양·특수(중등) 교사 임용후보자 선정경쟁시험 시행계획’을 발표했다.

부산시교육청이 30일 홈페이지를 통해 국·공·사립 중등학교 교사 471명을 선발하는 내용의 ‘2027학년도 부산광역시 국·공·사립 중등학교교사, 보건·사서·전문상담·영양·특수(중등) 교사 임용후보자 선정경쟁시험 시행계획’을 발표했다. 부산교육청 제공

공립학교 교사는 지난달 5일 사전 예고한 인원과 동일한 356명을 선발한다. 이는 교육부의 정원수급 정책과 교원 정년퇴직 및 명예퇴직 등을 반영한 결과다. 분야별 선발인원은 △중등교사 289명 △보건(유치원·초등) 11명 △보건(중등) 9명 △사서 6명 △전문상담 16명 △영양 7명 △특수(중등) 18명 등 30개 과목 총 356명이다. 지난해 590명을 선발한 것과 비교해 234명이 줄었다.

국립학교 교사는 부산해사고등학교로부터 1차 및 2차 시험(일부)을 위탁받아 항해 과목 3명을 선발하고, 사립학교 교사는 42개 법인으로부터 1차 및 2차 시험(일부)을 위탁받아 20개 과목 112명을 선발한다. 위탁 법인 중 19개 법인은 ‘공·사립 동시지원 제도’를 신청했다. 이에 따라 공립학교 교사(1지망)에 지원한 사람 중 희망자는 2지망으로 이들 사립학교 법인에도 지원할 수 있다.

원서는 10월12일 오전 9시부터 16일 오후 6시까지 온라인 교직원 채용 사이트를 통해 접수한다. 이후 1차 시험은 11월 28일 치르고, 합격자는 12월 29일 발표 예정이다. 이어 2차 시험은 내년 1월 20일부터 2일간 치른다. 실기시험의 경우 내년 1월 14일 시행한다. 최종 합격자는 내년 2월 5일 발표할 계획이다.

1차 시험은 교육학과 전공을, 2차 시험의 경우 교과에 따라 교수·학습지도안 작성과 수업실연, 교직적성 심층면접 등으로 진행한다. 체육, 음악, 미술, 정보·컴퓨터, 전자, 기계 교과는 별도의 실기시험도 치른다.

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