4년 멈췄던 진해해양공원 짚트랙, ‘익스트림 슬라이드’로 재탄생

지난 4년간 운영이 중단됐던 경남 창원 진해해양공원의 짚트랙 시설이 세계 최장 규모의 ‘익스트림 슬라이드’를 갖춘 복합 해양 액티비티 명소로 탈바꿈한다.

창원시는 장기간 중단된 진해해양공원 내 짚트랙 시설을 전면 개편해 타워 높이 기준 세계 최장 규모의 무동력 ‘익스트림 슬라이드’와 엣지워크, 전망·휴게시설, 식음료 및 문화공간을 연계한 복합해양관광시설로 조성한다고 30일 밝혔다.

창원 짚트랙 타워 활용 익스트림 슬라이드 조성 예상도(AI 생성 이미지). 창원시 제공

진해해양공원 짚트랙은 2019년 10월 개장했으나 2022년 7월 발생한 인명사고 이후 운영이 전면 중단됐다.

이후 시는 운영사업자의 협약 미이행에 따라 협약 해지 및 건물인도 소송 등 법적 절차를 진행해 왔으며 최근 건물 인도를 최종 완료하면서 방치됐던 시설을 새롭게 활용할 기반을 마련했다.

시는 활용방안 검토 용역을 통해 전면 철거, 짚트랙 재운영, 용도 전환 등 다양한 대안을 다각도로 검토했다.

검토 결과 전면 철거는 상당한 비용 부담과 관광자원 손실 우려가 컸고 짚트랙 재운영은 사고 이후 형성된 부정적 이미지와 안전성 확보 측면에서 현실적 한계가 있는 것으로 나타났다.

이에 따라 시는 기존 타워를 최대한 활용하되 안전성과 대중성을 대폭 강화한 새로운 체험시설 도입으로 방향을 확정했다.

이번 사업의 핵심인 ‘익스트림 슬라이드’는 높이 99m 타워 외벽을 따라 총연장 230m를 나선형 구조로 내려오는 무동력 체험시설이다. 이는 타워 높이 기준으로 세계 최장 규모를 자랑한다.

슬라이드에는 투명 채광창을 설치해 이용객이 아름다운 남해안 바다 경관과 아찔한 속도감을 동시에 즐길 수 있도록 한다.

아울러 철저한 구조보강과 첨단 안전관리시스템을 갖춰 어린이를 동반한 가족 단위 관광객도 안심하고 즐길 수 있는 대중형 체험시설로 조성될 예정이다.

기존 고공 체험시설인 ‘엣지워크’ 역시 전면 보수·보강을 거쳐 한층 안전한 체험 공간으로 거듭난다.

이와 함께 탁 트인 해양 경관을 감상할 수 있는 전망대와 차별화된 포토존이 새롭게 들어선다.

타워 옆 관리동은 카페, 식당, 전시·체험 공간을 갖춘 복합문화공간으로 전환돼 체험과 휴식, 식사를 한 곳에서 누릴 수 있게 된다.

특히 이번 사업은 진해해양공원 일원에서 추진 중인 해양레저관광 거점 조성사업 ‘바다랑 섬(썸)타는 진해’와 연계돼 추진된다.

시는 두 사업의 시너지 효과를 통해 관광 콘텐츠와 편의시설을 획기적으로 확충하고, 스쳐 가는 관광이 아닌 머무르는 ‘체류형 해양관광 거점’으로 거듭날 것으로 기대하고 있다.

강기윤 창원시장은 “장기간 멈춰있던 시설을 철거하지 않고 새로운 관광 자원으로 되살려내는 사업”이라며 “기존 타워의 입지적 장점은 살리고 안전성과 대중성은 철저히 강화해 진해해양공원을 대표하는 해양 액티비티 명소로 완성하겠다”고 말했다.

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