세계신기록 쏘더니 중국마저 꺾었다…박정윤-최용희, 컴파운드 혼성 결승행 [아시안게임]

[오카자키=권준영 기자] 한국 컴파운드 양궁 혼성 대표팀 박정윤(창원시청)-최용희(현대제철)가 중국을 꺾고 결승에 진출하며 은메달을 확보했다.

박정윤-최용희는 30일 일본 아이치현 오카자키시 오카자키 중앙종합공원에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 양궁 컴파운드 혼성 단체전 준결승에서 중국을 159-156으로 제압했다.

박정윤이 30일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 양궁 컴파운드 혼성 단체 준결승 중국전에서 활시위를 당기고 있다. 오카자키=연합뉴스

최용희가 30일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 양궁 컴파운드 혼성 단체 준결승 중국전에서 활을 쏘고 있다. 오카자키=연합뉴스

박정윤이 30일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 양궁 컴파운드 혼성 단체 준결승 중국전에서 활을 쏘고 있다. 오카자키=연합뉴스

출발은 불안했다. 한국은 1엔드에서 39점을 쏴 중국의 40점에 1점 뒤졌다.

하지만 2엔드부터 반격에 나섰다. 한국은 40점을 기록해 중국의 39점을 따냈고, 3엔드에서도 40-39로 앞서며 흐름을 뒤집었다.

승부는 마지막 4엔드에서 갈렸다. 한국은 X 한 발을 포함해 10점 4발을 모두 적중시키며 40점을 기록했고, 중국은 38점에 그쳤다. 한국은 최종 159-156, 3점 차 승리를 완성했다.

이로써 박정윤-최용희는 은메달을 확보하고 금메달에 도전한다.

앞서 박정윤-최용희는 지난 27일 일본과의 16강전에서 160점 만점을 기록했다. 16발을 모두 10점 과녁에 적중시키며 세계신기록을 세운 데 이어 중국까지 제압하고 결승 무대에 올랐다.

컴파운드 혼성 단체전은 남자 1명과 여자 1명이 한 팀을 이뤄 총 16발을 쏘고 합산 점수로 승부를 가린다.

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