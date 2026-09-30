김연자, 전남편에 1000억 수익 맡겼다가 무일푼 귀국…가족사 고백

가수 김연자가 일본 활동으로 약 1000억 원의 수익을 올렸지만 전남편에게 모두 맡긴 뒤 무일푼으로 한국에 돌아왔던 사연을 털어놓는다.

30일 오후 8시 45분 방송되는 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 362회는 '이게 나니까' 특집으로 꾸며져 가수 김연자를 비롯해 동물 행동학자 이원영 박사, 옥스퍼드대 전액 장학생 강준규, '2026 국중박 분장놀이' 대상 수상자 전은슬이 출연한다.

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이날 방송에서 유재석은 데뷔 52주년을 맞은 김연자에게 "저의 스승님이시자 제가 굉장히 좋아하는 분"이라며 팬심을 드러낸다.

김연자는 1974년 데뷔한 후 1980~1990년대 엔카의 여왕으로 불렸고, 현재까지도 활발한 활동을 이어오고 있는 '트로트의 전설'이다.

김연자는 15세에 상경해 낮에는 공장에서 일하고 밤에는 무대에 올랐던 시절부터 일본 진출과 '아모르 파티'의 역주행까지 52년 가수 인생을 돌아본다. 힘든 무명 시절을 거쳐 메들리 앨범으로 이름을 알린 과정과 1988년 국제 스포츠 대회 폐막식에서 '아침의 나라에서'를 불렀던 일화도 공개한다.

일본 활동 당시의 속사정도 털어놓는다. 김연자는 월급보다 많은 국제 전화비를 쓰면서 어머니와 매일 통화했던 사연과 약 1000억 원의 수익을 전남편에게 맡긴 뒤 무일푼으로 한국에 돌아왔던 이야기를 밝힌다.

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특히 급성 파킨슨병으로 거동이 어려워진 어머니의 이야기를 꺼내며 눈시울을 붉힌다. 오랜 시간 자신의 매니저 역할을 하며 언니이자 친구처럼 곁을 지켜준 어머니와의 사연을 전한다.

김연자는 "인생곡 하나를 만들고 싶다"는 마음에서 탄생한 '아모르 파티'의 비하인드와 4년 만에 역주행에 성공한 과정도 공개한다. 또한 '아모르 파티'를 비롯한 히트곡 라이브와 특유의 망토 퍼포먼스를 선보인다.

한편 '유퀴즈'는 MC 유재석과 자기님들의 인생으로 떠나는 사람 여행을 표방하는 토크쇼로, 평균 3~4%대(닐슨코리아 전국 유료방송가구 기준)의 시청률을 꾸준히 기록해오고 있다. 매주 수요일 오후 8시 45분 방송된다.

<뉴스1>

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