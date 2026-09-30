윤은혜 "사람 많은 것 힘들다…아직 해결 어려워" 회피 성향 고백

배우 윤은혜가 여러 사람과 함께 있는 자리에서 어려움을 겪는 성향임을 밝혔다.

지난 29일 유튜브 채널 '윤은혜의 EUNHYELOGIN'에는 'Ep 12. 회피하지 말고, 해피합시다! | 결정도, 갈등도, 관계도 자꾸 피하고 싶은 나, 회피형인가요? | 윤은혜의 잠 못드는 밤에'라는 제목의 영상이 공개됐다.

유튜브 채널 '윤은혜의 EUNHYELOGIN' 영상 갈무리

공개된 영상에서 윤은혜는 하기 싫은 마음이 들 때마다 피하려 하는 습관이 고민이라는 구독자 사연에 공감하며 자신의 성향을 털어놨다.

윤은혜는 "저 회피 많이 있는 것 같다, 나랑 조금 비슷한데"라며 "저는 저의 성향상 사람이 많은 것을 어려워한다, 그리고 모르는 사람 앞에서 무언가를 하는 걸 되게 힘들어하고 아직도 그걸 좀 해결하기가 어려울 정도"라고 밝혔다.

이어 "그러다 보니 저도 몸이 안 좋다는 핑계로 이것도 회피라면 회피했다"고 말했다. 그러면서 "회피하는 거에 대해서는 저부터 일단 노력을 해보겠다"라며 멋쩍은 웃음을 보이기도 했다.

유튜브 채널 '윤은혜의 EUNHYELOGIN' 영상 갈무리

한편 윤은혜는 지난 1999년 그룹 베이비복스로 활동을 시작했다. 그룹 해체 후 배우로 전향해 MBC 드라마 '궁', '커피프린스 1호점' 등으로 인기를 얻었다.

<뉴스1>

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