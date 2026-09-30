트럼프, 韓 대미투자 발표 임박…알래스카 LNG사업 포함 주목

도널드 트럼프 미국 대통령이 30일(현지시간) 백악관에서 한국의 대미투자 프로젝트를 공식 발표할 것으로 보인다. 아직 양국간 확정적으로 협의되지 않은 알래스카 액화천연가스(LNG) 개발 사업 투자가 확정된 내용으로 발표될지에 관심이 쏠린다.

백악관은 29일 오후 일정 공지에서 트럼프 대통령이 미 동부시간으로 30일 오후 3시 30분(한국시간 10월1일 오전 4시 30분) 백악관 오벌오피스에서 “상무장관과 함께 발표할 예정”이라고 공지했다. 트럼프 대통령과 하워드 러트닉 상무장관이 무엇을 발표하는지에 대해선 백악관은 추가 설명은 하지 않았다.

도널드 트럼프 미국 대통령. AP 연합뉴스

러트닉 상무장관이 공동 발표자로 나선다는 점과 직전 외신 보도들을 고려하면 이 일정은 한국의 대미 투자에 관한 내용일 가능성이 유력하다. 앞서 이날 로이터·블룸버그 통신은 트럼프 대통령이 30일 백악관에서 한국의 대미투자 프로젝트에 관해 발표할 것으로 예상된다고 보도한 바 있다. 트럼프 대통령의 이번 발표에서 한국이 알래스카 액화천연가스(LNG) 개발 사업에 540억 달러(약 73조원)를 투자하는 내용도 포함될 전망이라고 이들 매체는 전했다.

블룸버그 등에 따르면 이번 발표에는 트럼프 대통령과 러트닉 장관뿐 아니라 알래스카를 지역구로 둔 댄 설리번(공화) 상원의원과 닉 베기치(공화) 하원의원, 마이크 던리비 알래스카 주지사가 참석할 예정이다.

한국 정부는 최근 2000억 달러(271조 800억원) 규모 대미 전략 투자의 첫 사업으로 텍사스주 엔시날 가스복합화력발전소 건설을 추진하기로 했다고 국회에 보고했다. 텍사스 화력발전소와 달리 미국 내 대형 원전 8기 건설과 알래스카 LNG 개발 사업은 추후 협의 과제로만 분류된 상태지만, 외신 보도대로라면 트럼프 대통령이 30일 알래스카 LNG 사업 투자를 사실상 확정된 사안인 것처럼 발표할 가능성도 배제할 수 없다. 이날 우리 정부 관계자에 따르면 알래스카 LNG 개발 사업은 양국간 검토 과제 중 하나다.

알래스카 LNG 사업은 노스슬로프의 천연가스를 약 1300㎞의 가스관을 통해 남부로 운송·액화하는 대형 프로젝트로, 그동안 트럼프 대통령이 적극 추진해왔으나 수익성이 불투명하다는 우려에 휩싸였다.

알래스카에서는 11월 중간선거를 앞두고 공화당 현역 댄 설리번 상원의원과 민주당 메리 펠톨라 후보가 접전을 벌이고 있다. 트럼프 대통령이 10월부터 중간선거 격전지를 방문해 지원 유세를 할 계획으로 알려져 알래스카 방문 전 LNG 개발 사업에 대한 한국의 대미 투자 프로젝트를 확정된 것처럼 발표하려 하는 것일 수 있다는 분석이 나온다.

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