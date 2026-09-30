트럼프, 내일 韓 대미투자 발표할 듯…알래스카 LNG 포함되나

도널드 트럼프 미국 대통령이 30일(현지시간) 한국의 대미투자 프로젝트를 공식 발표할 것으로 보인다.



백악관은 29일(현지시간) 트럼프 대통령이 미 동부시간으로 30일 오후 3시 30분(한국시간 10월1일 오전 4시 30분) 백악관 오벌오피스에서 "상무장관과 함께 발표할 예정"이라는 일정을 공지했다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 30일(현지시간) 한국의 대미투자 프로젝트를 공식 발표할 것으로 보인다. AP연합뉴스

트럼프 대통령과 하워드 러트닉 상무장관이 무엇을 발표하는지에 대해선 백악관은 아무런 추가 설명을 내놓지 않았다.



다만 러트닉 상무장관이 공동 발표자로 나선다는 점과 직전 외신 보도들을 고려하면 한국의 대미 투자에 관한 내용일 가능성이 매우 유력해 보인다.



앞서 이날 로이터·블룸버그 통신은 트럼프 대통령이 30일 백악관에서 한국의 대미투자 프로젝트에 관해 발표할 것으로 예상된다고 보도한 바 있다. 트럼프 대통령의 이번 발표에서는 한국이 알래스카 액화천연가스(LNG) 개발 사업에 540억 달러(약 73조원)를 투자하는 내용도 포함될 전망이라고 이들 매체는 전했다.



블룸버그 등에 따르면 이번 발표에는 트럼프 대통령과 러트닉 장관뿐 아니라 알래스카를 지역구로 둔 댄 설리번(공화) 상원의원과 닉 베기치(공화) 하원의원, 마이크 던리비 알래스카 주지사가 참석할 예정이다.



한국 정부는 최근 2천억 달러 규모 대미 전략적 투자의 첫 사업으로 텍사스주 엔시날 가스복합화력발전소 건설을 추진하기로 했다고 국회에 보고했다.



텍사스 화력발전소와 달리 미국 내 대형 원전 8기 건설과 알래스카 LNG 개발 사업은 추후 협의 과제로만 분류된 상태지만, 외신 보도대로라면 트럼프 대통령이 30일 알래스카 LNG 사업 투자를 사실상 확정된 사안인 것처럼 발표할 가능성도 배제할 수 없어 보인다.



알래스카 LNG 사업은 노스슬로프의 천연가스를 약 1천300㎞의 가스관을 통해 남부로 운송·액화하는 대형 프로젝트로, 그동안 트럼프 대통령이 적극 추진해왔으나 수익성이 불투명하다는 우려에 휩싸였다.



알래스카에서는 11월 중간선거를 앞두고 공화당 현역 댄 설리번 상원의원과 민주당 후보가 접전을 벌이고 있어, 트럼프 대통령이 실제로 이 내용을 발표에 포함한다면 알래스카 선거를 지원하려는 행보라는 해석이 나올 것으로 관측된다.

<연합>

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