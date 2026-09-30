산업부, 미래차 생태계 구축 5건 MOU…반도체·로보택시 협력 강화

산업통상부가 미래차 생태계 전환을 가속하기 위해 완성차·부품·반도체·자율주행 기업들과 5건의 협력 사업을 추진한다.

산업부는 30일 서울 현대모비스 본사에서 ‘미래차 생태계 구축 협력’ 업무협약식을 열고 ‘M.AX 얼라이언스’ AI 미래차 분과의 일환으로 총 5건의 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

협약에는 완성차 업체와 대형 부품사, 대·중소 팹리스, 모빌리티 플랫폼 및 자율주행 기업, 팹리스협회 등 12개 기업·협회와 한국자동차연구원, 지능형자동차부품진흥원 등 4개 지원기관이 참여했다.

이번 협약은 대기업과 중소·스타트업의 기술과 사업화 역량을 연결하는 ‘함께 크는 M.AX 프로젝트’의 일환이다. 주요 협력 분야는 중형 완성차 업체의 미래차 전환 1건, 차량용 반도체 상용화 가속 3건, 로보택시 경쟁력 강화 1건이다.

자율주행 분야에서는 현대모비스의 소프트웨어중심차량(SDV) 기술과 라이드플럭스의 자율주행 솔루션을 KGM이 개발하는 레벨2+(LV2+) 차량에 적용하는 협력이 추진된다. KGM은 자율주행 경쟁력을 높이고, 현대모비스와 라이드플럭스는 실제 차량 적용 경험을 확보하는 구조다.

차량용 반도체 분야에서는 현대모비스가 필요한 반도체 품목과 사양을 제시하면 중소 팹리스가 이를 개발하고, 현대모비스가 성능 검증을 거쳐 상용화 가능성을 점검한다. LX세미콘은 관악아날로그·뉴라텍과 센서·통신 칩 공동 개발 및 양산을 추진한다.

칩렛 기반 시스템온칩(SoC) 개발에도 나선다. LG전자의 베이스 칩과 보스반도체의 AI 칩을 통합하고 하나마이크론이 품질 검증과 패키징을 맡아 복수 팹리스의 기술을 하나의 칩으로 결합하는 방식이다.

로보택시 분야에서는 카카오모빌리티, SWM, 라이드플럭스가 센서 위치와 성능 등 데이터 공유 포맷을 마련하고 정부 실증사업에서 이를 활용하기로 했다. 향후 시범운행 차량에는 라이다 등 외산 의존도가 높은 부품 대신 국산 부품 적용도 우선 검토한다.

산업부는 기술·인프라·인력 등을 묶은 지원 패키지를 통해 협력 사업의 상용화를 뒷받침할 계획이다.

김정관 산업부 장관은 이날 간담회 이후 서울 강남 일대에서 실증 운행 중인 로보택시에 탑승해 국내 자율주행 기술 수준을 점검했다. 김 장관은 “내연기관차 부품업계가 미래차·로봇·방산 등 새로운 영역으로 안정적으로 전환할 수 있도록 종합지원 패키지를 마련하겠다”며 “차량용 반도체뿐 아니라 데이터 분야에서도 기업 간 협력 프로젝트 발굴에 속도를 내겠다”고 말했다.

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