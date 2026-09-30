여자 컴파운드 양궁, 대만에 설욕하고 2회 연속 동메달

한국 여자 컴파운드 양궁이 대만에 직전 대회 패배를 설욕하고 아시안게임 2회 연속 동메달을 수확했다.



강연서(성사중), 박정윤(창원시청), 박예린(한국체대)이 호흡을 맞춘 한국은 30일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 양궁 컴파운드 여자 단체전 동메달 결정전에서 대만을 229-228로 꺾었다.

30일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 양궁 컴파운드 여자 단체전 준결승전 한국 대 인도 경기. 한국 박정윤이 활시위를 당기고 있다. 연합뉴스

한국은 1엔드에서 여섯 발을 모두 10점에 꽂아 60-59로 앞섰고, 2엔드까지 118-117로 1점 차 리드를 지켰다.



그러나 3엔드에서 55점에 그치는 사이 대만이 56점을 쏘면서 누적 점수 173-173으로 동점을 허용했다.



마지막 4엔드에서 한국은 56점에 그쳤지만 대만의 황이러우가 마지막 화살을 7점에 쏘면서 229-228로 승리해 동메달을 따냈다.



이로써 한국은 대만을 제압하며 2022 항저우 대회 준결승전에서 당한 패배를 설욕했다.



한국은 2023년에 열린 2022 항저우 대회 준결승에서 대만에 져 결승 진출에 실패했다.



이후 당시 동메달 결정전에서 인도네시아를 232-229로 꺾었던 한국은 이번에도 시상대에 올랐다.



한국 여자 컴파운드는 이 종목이 아시안게임에 도입된 2014년 인천 대회와 2018년 자카르타·팔렘방 대회에서 단체전 금메달을 따내 2연패를 달성했다.



이번에는 8년 만의 정상 탈환을 이루지 못했지만, 동메달을 챙기며 여자 단체전 일정을 마무리했다.

<연합>

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