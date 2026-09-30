軍 "北 국경선요새화 중단해야…사과와 책임 있는 조치 촉구"

군이 지난 21일 비무장지대(DMZ)에서 발생한 지뢰 폭발 사고와 관련해 북한이 '국경선 요새화' 활동을 즉시 중단해야 한다며 사과와 책임 있는 조치를 촉구했다.



강현우 합동참모본부(합참) 작전본부장은 30일 서울 국방부 청사에서 입장문을 발표하고 "지난 9월 21일 군사분계선 이남에서 정상적인 수색작전을 수행하던 우리 장병들이 북한군의 지뢰에 의해 심각한 부상을 당한 사건이 발생했다"며 이같이 밝혔다.

강현우 합참 작전본부장이 30일 서울 용산구 국방부에서 비무장지대(DMZ) 지뢰 폭발 관련해 입장을 발표하고 있다. 연합뉴스

강 본부장은 "북한은 소위 '국경선 요새화' 등 한반도 긴장을 고조시키는 활동을 즉시 중단해야 하며, 북측의 사과와 함께 책임 있는 조치를 강력히 촉구한다"고 강조했다.



강 본부장은 "북한은 우리 정부의 일관된 한반도 평화공존 노력에도 불구하고 군사분계선 인근 지뢰매설 등 소위 '국경선 요새화'를 지속 추진해 왔으며, 이는 남북 간 접경지역에서 긴장을 고조시키는 원인이 되고 있다"고 언급했다.



그러면서 "이는 명백한 정전협정 위반이자 기존 남북 간 합의 정신을 해치는 것으로 즉시 중단되어야 한다"고 강조했다.



강 본부장은 "향후 발생하는 상황에 대한 모든 책임은 전적으로 북한에 있다는 점을 분명하게 밝혀둔다"고도 했다.



이날 강 본부장의 발표는 DMZ 지뢰 폭발 사고와 관련한 우리 군의 첫 대북 공식 입장 발표라고 볼 수 있다.



특히 군은 '우리 장병들이 북한군의 지뢰에 의해 심각한 부상을 당한 사건'이라고 언급해 당시 폭발 사고를 일으킨 지뢰 두 발도 북한군 것이라는 판단을 사실상 확정적으로 밝혔다.

<연합>

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