배성재·김다영, 결혼 1년 만에 부모 된다…연말 출산

아나운서 출신 방송인 배성재(48)·김다영(34) 부부가 부모가 된다.

30일 연예계에 따르면 김다영은 현재 임신 중으로 올해 연말 출산을 앞두고 있다.

두 사람은 약 2년간 교제한 뒤 지난해 5월 부부가 됐다. 별도의 대규모 결혼식은 올리지 않고 직계 가족들과 함께한 자리에서 사진을 찍고 반지를 교환하는 방식으로 결혼을 기념했다.

배성재와 김다영은 14세 나이 차이로도 화제를 모았다. 두 사람은 SBS TV 예능 프로그램 '골 때리는 그녀들'을 통해 인연을 맺은 뒤 연인으로 발전했다.

배성재는 2005년 KBS광주방송총국에서 아나운서 생활을 시작한 뒤 이듬해 SBS로 옮겼다. 월드컵과 올림픽 등 주요 스포츠 경기에서 캐스터로 활약했으며, 2021년 퇴사 후 프리랜서 방송인으로 활동하고 있다.

김다영은 목포MBC와 부산MBC 등을 거쳐 2021년 SBS 아나운서로 입사했다. 'SBS 8뉴스' 스포츠뉴스 등을 진행했으며 지난해 4월 SBS를 퇴사했다.

<뉴시스>

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