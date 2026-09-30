도미노피자, KCSI 피자전문점 부문 12년 연속 1위

도미노피자가 한국능률협회(KMAC)가 주최하는 ‘2026 한국산업의 고객만족도(KCSI)’ 피자전문점 부문에서 12년 연속 1위를 차지했다고 30일 밝혔다.

도미노피자는 1990년 서울 오금점에 국내 첫 매장을 열며 배달 피자 시장에 진출했다. 이후 1999년 100호점, 2003년 200호점을 돌파했으며 올해 9월 기준 전국에서 491개 매장을 운영하고 있다.

도미노피자는 저온 숙성 도우와 프리미엄 치즈 등을 활용한 제품군을 확대하고 소비자 취향 변화에 맞춰 메뉴를 다양화해왔다. 최근에는 ‘저속노화’, ‘헬시플레저’ 트렌드를 반영해 단백질 함량을 높인 ‘하이프로틴 도우’를 내놓고 ‘트리플 치즈 버스트 엣지’ 등 새로운 도우 제품도 선보였다.

고객 편의를 위한 서비스도 강화하고 있다. 방문포장 피자 보증제와 퀵오더를 운영하고 자사 애플리케이션 이용 고객을 대상으로 한 혜택을 확대하는 한편, 다른 업종 브랜드와의 협업을 통한 할인·굿즈 프로모션도 진행하고 있다.

젊은 소비자층을 겨냥한 마케팅에도 나섰다. 지난 7월 걸그룹 ‘리센느(RESCENE)’를 브랜드 모델로 발탁했으며 패션·뷰티 플랫폼 무신사와 협업해 ‘무진장 슈림프 스테이크 피자’를 출시했다.

도미노피자 관계자는 “고객의 신뢰와 사랑 덕분에 KCSI 12년 연속 1위라는 성과를 거뒀다”며 “앞으로도 고객에게 차별화된 제품과 서비스를 제공할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

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