SSG닷컴, ‘2시간 배송’ 전국 확대… 연내 55곳까지

SSG닷컴이 장보기 즉시배송 서비스인 ‘2시간 배송’ 운영 점포를 확대한다.

SSG닷컴은 ‘2시간 배송’ 운영 점포를 10월 중 강원·충청·전라·경상권 등을 포함한 전국 33곳으로 확대한다고 30일 밝혔다. 연내에는 운영 점포를 55곳까지 늘릴 계획이다.

‘2시간 배송’은 대용량 상품을 포함한 대부분의 이마트 상품을 주문 후 2시간 이내에 받아볼 수 있는 서비스다. 오후 8시까지 주문해도 당일 배송이 가능하다. 지난 7월 양재점과 하남점에서 시범 운영을 시작한 뒤 부산·경남, 대구, 대전·세종 등으로 서비스 지역을 넓혀왔다.

서비스 확대에 따라 관련 매출도 증가하고 있다. SSG닷컴에 따르면 이달 1일부터 27일까지 ‘2시간 배송’ 도입 점포의 쓱배송 매출은 지난해 같은 기간보다 10% 늘었다.

주문 상품은 무겁거나 부피가 큰 대용량 상품 비중이 높았다. 식품에서는 2L 생수 6입, 10kg 쌀, 30구 계란, 2.3L 우유, 1kg 냉동육 등이 인기를 끌었다. 일상용품에서는 30롤 화장지와 6롤 키친타월, 4L 세제 등이 주문 상위권에 올랐다.

이마트 점포를 기반으로 한 상품 구성도 특징이다. 이달 ‘2시간 배송’ 전체 매출의 90%가 식품에서 나왔으며, 이 가운데 신선식품 비중이 절반가량을 차지했다. 애호박과 계란, 방울토마토, 대파, 사과, 콩나물 등 일상 장보기 상품 주문이 많았고 노브랜드, 피코크, 5K프라이스 등 이마트 자체 브랜드(PL) 상품도 판매됐다.

SSG닷컴은 기존 주간·새벽배송 등 예약배송에 ‘2시간 배송’과 퀵커머스 ‘바로퀵’ 등 온디맨드 서비스를 결합해 장보기 배송 선택지를 넓힌다는 계획이다.

한건수 SSG닷컴 SCM담당은 “고객이 필요한 상품을 원하는 시점에 받아볼 수 있도록 배송 서비스를 지속 고도화하고 있다”며 “예약배송과 온디맨드 배송을 유기적으로 결합해 온라인 장보기 경쟁력을 강화하겠다”고 말했다.

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