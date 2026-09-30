롯데百 잠실점서 ‘김천김밥축제’ 팝업… 지역축제 연계 상생 강화

롯데백화점이 ‘2026 김천김밥축제’를 앞두고 서울 잠실에서 사전 팝업스토어를 연다.

롯데백화점은 10월 2일부터 8일까지 7일간 잠실점 지하 1층 메인 행사장에서 ‘김천김밥축제: 꼬달이 서울출장’ 팝업스토어를 운영한다고 30일 밝혔다. 오는 10월 23~25일 경북 김천 직지문화공원에서 열리는 본 축제를 수도권 고객에게 미리 알리고 지역 먹거리와 관광 콘텐츠를 소개하기 위해 마련됐다.

김천김밥축제는 김밥을 주제로 한 지역축제로, 2024년 첫 행사에 약 10만 명이 찾았고 지난해에는 약 15만 명이 방문했다. 올해는 행사 기간을 기존 2일에서 3일로 늘렸다.

이번 팝업은 포토존, 트래블존, 김밥 판매존, 베이커리존, 분식존 등 5개 테마 공간으로 구성된다. 김밥 판매존에서는 김천 ‘마루노바리본레시피’의 계란듬뿍키토, 진주 ‘진주땡초김밥’의 땡초김밥, 부산 ‘한끼에 마음을 담다’의 12겹 에그롤 전복·한돈쌈 파채김밥, 광주 ‘울릉도 부지갱이 나물 김밥’ 등 지역별 메뉴를 판매한다.

김천김밥축제를 직접 방문할 수 있는 여행 상품도 선보인다. 서울과 김천을 오가는 버스 티켓에 김밥 관련 굿즈와 웰컴푸드 등을 묶은 ‘김밥대장과 함께하는 김밥천국 패키지 여행’으로, 약 240명을 대상으로 한정 판매한다. 가격은 6만9000원부터 7만9000원이다.

이번 행사는 롯데백화점과 김천시가 맺은 업무협약의 일환이다. 롯데백화점은 수도권 고객에게 지역의 미식·문화 콘텐츠를 소개하고 본 축제 방문까지 연결해 지역경제 활성화에 기여한다는 계획이다.

임형빈 롯데백화점 F&B 부문장은 “김천김밥축제를 롯데백화점에서 먼저 경험할 수 있도록 이번 행사를 기획했다”며 “지역의 미식 콘텐츠를 고객에게 색다른 방식으로 소개할 것”이라고 말했다.

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