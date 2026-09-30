BTS RM, 10년 모은 미술품 첫 공개…“꽤 긴 자기소개 될 것 같다”

그룹 방탄소년단(BTS) 멤버 RM이 약 10년 동안 수집해온 개인 미술 컬렉션을 미국 샌프란시스코 현대미술관(SFMOMA)에서 처음 공개한다.

SFMOMA는 10월 3일부터 2027년 2월 7일까지 특별전 ‘RM × SFMOMA: 비트윈 유 앤드 미(Between You and Me)’를 개최한다. RM의 개인 소장품을 미술관에서 선보이는 첫 전시이자 SFMOMA가 K팝 아티스트와 협업하는 첫 사례다. 전시에는 RM의 소장품 약 140여 점과 SFMOMA 소장품을 합쳐 약 180~200점의 작품이 소개된다.

RM은 이번 전시를 자신의 취향과 관심사를 보여주는 자리로 설명했다. 그는 “내 이름을 걸고 처음으로 수집한 것을 나누는 자리”라며 “한 사람이 오랜 시간 모은 컬렉션만큼 그 사람을 솔직하게 보여주는 것도 드물다고 생각한다. 그런 의미에서 이번 전시는 꽤 긴 자기소개가 될 것 같다”고 밝혔다.

연합뉴스

컬렉션의 중심에는 한국 근현대미술이 있다. 윤형근, 박래현, 장욱진, 권옥연, 김윤신, 도상봉 등의 작품이 포함됐으며, 회화뿐 아니라 조각과 도자기, 서예, 디자인 등 다양한 장르의 작품이 전시된다. SFMOMA 소장품에서는 김환기와 백남준을 비롯해 마크 로스코, 아그네스 마틴, 앙리 마티스, 조지아 오키프 등의 작품이 함께 소개된다.

RM은 한국 근현대미술을 해외 관람객에게 소개하는 데에도 의미를 뒀다. 그는 “내 컬렉션에는 한국 근현대 작가들의 작품이 많다”며 “한국 밖에서는 아직 낯선 이름도 있을 텐데 조금 더 나은 관점과 감각을 보태고 싶은 마음으로 수집해왔고, 그 과정이 이번 전시로 이어졌다”고 말했다.

이번 전시에서 RM은 단순한 작품 소장자를 넘어 큐레이터로 참여했다. SFMOMA 공동 큐레이터들과 함께 작품을 선정하고 전시를 구성했으며, 한국어와 영어 전시 글과 작품 설명을 직접 작성했다. 자신의 목소리로 녹음한 오디오 가이드와 전시장 음악도 직접 준비했다.

RM은 “이번 기회를 통해 사람들이 그저 전시를 보러 가는 일이 얼마나 재미있고 즐거운 일인지 느꼈으면 좋겠다”고 전했다.

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