코스피, 1%대 상승… 사흘 만에 반등하며 '7000피' 탈환 시도

30일 코스피가 상승세로 출발, 사흘 만에 반등하고 있다.



이날 코스피는 오전 9시 23분 현재 전장보다 42.31포인트(0.62%) 오른 6,913.12을 나타내고 있다. 지수는 72.66p(1.06%) 오른 6,943.47로 출발해 7,000선 탈환을 시도 중이다.

코스피가 상승세로 출발한 30일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 실시간 코스피와 코스닥 지수가 표시되고 있다. 이날 코스피 지수는 72.66p(1.06%) 오른 6943.47로 코스닥은 4.98p(0.59%) 오른 854.78로 출발했다. 연합뉴스

외국인이 250억원 순매수하는 가운데 기관은 400억원, 개인은 810억원 순매도하고 있다.



코스피200 선물시장에서는 기관만 340억원 매도 우위, 외국인과 개인은 245억원, 100억원 매수 우위를 보이고 있다.



미국 국채금리 상승에도 간밤 뉴욕 증시에서 반도체 업종이 상대적으로 강세를 보인 까닭에 투자 심리가 일부 살아나는 것으로 풀이된다.



뉴욕증시에서 다우존스30 산업평균지수는 0.26% 내렸고, 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수와 나스닥 종합지수는 0.17%, 0.09% 하락했다.



약보합세에도 주요 반도체주는 강세였다. 앤트로픽이 향후 대규모 AI 인프라 투자를 지속하겠다고 밝힌 영향으로 마이크론(1.05%)과 SK하이닉스[000660] 미국주식예탁증서(ADR)(2.62%), 샌디스크(0.98%) 등 메모리 업종이 상승했고, 램리서치(2.99%)와 ASML(3.56%) 등 반도체 장비도 올랐다.



사우디아라비아가 홍해를 통한 원유 수출을 재개했다는 소식에 국제유가는 급락했다. 간밤 11월 인도분 서부 텍사스산 원유(WTI)는 3.48% 내린 배럴당 89.38달러, 브렌트유 선물은 2.56% 내린 102.59달러에 거래를 마쳤다.



다만 미국 국채 금리 상승세는 상단을 일부 제한하는 요인이다. 글로벌 금리 벤치마크인 미 10년물 국채 금리는 장중 2007년 이후 최고치인 5.293%까지 치솟았고, 30년물도 한때 2002년 이후 최고 수준인 5.621%까지 올랐다.



삼성전자[005930]와 SK하이닉스는 각각 0.28%, 1.76% 상승률을 보이고 있다.



이외 시가총액 상위 종목을 보면 SK스퀘어[402340](1.70%)와 삼성전기[009150](1.57%), LG에너지솔루션[373220](0.85%), 삼성물산[028260](2.03%) 등은 상승, 삼성바이오로직스[207940](-0.65%), KB금융[105560](-0.69%), 삼성생명[032830](-0.17%) 등이 하락 중이다.



관 이음쇠 업체인 성광벤드[014620](4.08%)와 태광(5.47%)은 한국 대미 투자 계획에 알래스카 액화천연가스(LNG) 사업이 포함될 수 있다는 외신 보도에 수혜주로 부각되며 상승 중이다.



업종별로 보면 의료/정밀기기(1.65%)를 필두로 유통(1.53%), 전기/전자(1.52%), 기계/장비(1.44%) 등 상당수가 오르는 가운데 부동산(-0.93%), 제약(-0.72%), 보험(-0.41%) 등 일부 업종이 소폭 하락세를 나타내고 있다.



코스닥은 4.98p(0.59%) 오른 854.78로 개장, 같은 시각 8.15p(0.96%) 오른 857.95를 나타내고 있다.



기관만 160억원 내다 팔고 있고, 외국인은 160억원, 개인은 147억원 사들이고 있다.



시총 1위 알테오젠[196170]은 보합인 가운데 나머지 상위주 상당수가 상승 중이다.



특히 주성엔지니어링[036930]이 5% 넘게 오르며 에코프로[086520](1.40%)와 에코프로비엠[247540](1.70%)를 밀어내고 시총 2위 자리에 단숨에 올랐으며, 원익IPS[240810](2.00%), 이오테크닉스[039030](4.14%), HPSP[403870](4.43%) 등 반도체 장비주가 크게 오르고 있다.

<연합>

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