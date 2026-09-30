나경원 “李 대통령은 국민께 사과해야… 김정은 참수 훈련 재개하라”

서부전선 비무장지대(DMZ) 폭발사고의 진상 규명 촉구안을 대표 발의한 국민의힘 나경원 의원이 “이재명 대통령은 지금이라도 유엔연설 발언을 공식 취소하라”고 30일 촉구했다.

국민의힘 나경원 의원. 뉴스1

나 의원은 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글에서 “국민께 사과하고, 지뢰폭발 전상장병들에게 석고대죄하라”며 이같이 날을 세웠다. 이어 “대북확성기와 대북전단을 전면 재개하고, 김정은 참수 훈련도 즉각 재개하라”고 쏘아붙였다.

앞서 나 의원은 전날 ‘이재명 정부의 DMZ 북한 추정 지뢰 참사 축소·은폐 의혹 진상규명 및 부상 장병 예우·지원 촉구 결의안’을 대표로 발의했다. 정부의 단독 조사만으로는 사고 진상을 규명하기 어렵다며, 야당이 추천하는 폭발물·지뢰·군수사 분야 전문가를 포함한 진상조사단 구성을 요구했다.

국회가 긴급현안질의로 이재명 대통령의 보고 수령 시점과 지시 내용, 부상 장병에 대한 조치 경과를 국민 앞에 공개할 것과, 책임자에 대한 인사 조치 및 법적 책임 추궁을 요청했다. 이번 피해가 북한군이 매설한 지뢰를 포함한 적대행위에 의한 것으로 확인되면, 부상 장병을 전상(戰傷)으로 처리해 그에 합당한 예우와 보상이 이뤄지도록 한다는 내용도 담았다.

아울러 정부가 부상 장병의 군 복무 지속 의사를 존중해 계속 복무의 길을 보장하고, 전역을 선택할 때는 보훈 등록·재활·취업 및 생활 지원이 단절 없이 연계되도록 해야 한다는 점도 강조했다.

결의안에는 국민의힘 장동혁 대표 및 5선 권영세·조배숙, 4선 이종배·안철수·박대출 의원 등 50여명과 무소속 한동훈 의원, 개혁신당 이준석 전 대표 등 보수 야권 의원들이 대거 이름을 올렸다.

사고 원인이 북한군 지뢰일 가능성이 매우 높다는 군의 발표가 나온 상황에서 김여정 북한 노동당 총무부장이 ‘서울의 자작광대극’이라는 담화를 발표했다는 조선중앙통신의 보도까지 나온 터다.

이에 나 의원은 SNS에서 “도둑에게 뒷문 열어주고 변명까지 대신해주니, 이제는 안방까지 치고 들어와 호통을 치는 꼴”이라며, “가장 뼈아픈 피해를 본 것은 두 다리를 잃은 우리 청년 장병들이고, 안보 불감증에 무방비로 노출된 5000만 국민”이라고 개탄했다.

계속해서 이 대통령의 유엔연설에 북한 규탄이 없었다는 점을 지적한 뒤에는 “짝사랑도 이 정도면 병적 집착”이라고 나 의원은 쏘아붙였다.

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