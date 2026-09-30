'돌싱' 김새롬, 재혼에 진심 "연애 쉰적 없다…몸만 들어와도 돼"

방송인 김새롬이 재혼에 대한 의지를 숨김없이 드러낸다.

30일 방송되는 MBC '라디오스타'는 박미선, 김정난, 김새롬, 김수미가 출연하는 '멋진 언니는 내가 할게, 동생은 누가 할래?' 특집으로 꾸며진다.

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이날 방송에서 김새롬은 '돌싱 아이콘'으로 자리 잡은 현재를 유쾌하게 받아들이며 재혼에 대한 생각을 밝힌다. 그는 "두 번째 결혼을 안 해야겠다는 생각을 단 한 번도 해본 적이 없다"며 재혼 가능성을 열어두고 있다고 밝힌 데 이어 "연애를 쉰 적도 없다"고 고백한다.

결혼과 출산에 대한 로망도 털어놓는다. 어릴 때부터 아이를 많이 낳고 싶었다는 김새롬은 한때 4명의 자녀까지 꿈꿨다고 밝힌다. 특히 정말 좋아하는 사람이라면 "몸만 들어와도 될 정도"라며 상대의 경제적 조건을 따지지 않는 연애관을 드러낸다. 이에 박미선 역시 여자가 능력이 있다면 여자가 벌어도 된다며 공감한다.

반면 김새롬은 6~7년 전부터 도전한 유튜브에서는 자신과 맞는 제작사를 찾는 데 어려움을 겪고 있다고 털어놓는다. 여러 차례 제작사를 바꿨다는 그는 "제작사를 만나는 게 남편 찾는 것만큼 어렵다"고 말하고, 김구라는 현실적인 조언을 건넨다.

남다른 정리 습관도 공개한다. 김새롬은 스스로 정리 강박이 있는 것 같다며 친구 집 옷장까지 직접 정리해 준 일화를 전한다. 또한 자신의 정리 스타일이 서장훈과 비슷하다며 '여자 서장훈'의 면모를 드러낸다.

2000년대 예능 활동 당시 겪었던 고충도 털어놓는다. 김새롬은 '세바퀴' 녹화가 가장 주눅 들고 힘들었다며 당시 MC였던 박미선 앞에서 자신을 위축시켰던 선배들의 독한 멘트와 당시 심경을 밝힌다.

한편 김새롬은 2004년 SBS 슈퍼모델 선발대회를 통해 데뷔한 뒤 MBC '섹션TV 연예통신' 등에서 리포터와 방송인으로 활약했다. 2015년 이찬오 셰프와 결혼했으나 1년 4개월 만에 파경을 맞았다.

'라디오스타'는 매주 수요일 오후 10시 30분 방송된다.

<뉴스1>

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