파주 문산도서관, 이순원 작가 초청 문학 대담

경기 파주시 문산도서관은 10월17일 이순원 작가를 초청해 문학 대담 ‘마주해도 좋습니다’를 개최한다.

문학상주작가 기획 프로그램의 세 번째 순서로 마련된 이번 행사는 이 작가의 장편소설 ‘두 소녀-요코와 나의 이야기’를 중심으로 역사와 기억의 의미를 돌아보는 자리다. 진행은 소설가이자 문산도서관 상주작가인 신주희 작가가 맡는다.

이 작가는 1985년 강원일보 신춘문예에 당선된 이후 강릉을 배경으로 자연과 삶에 대한 성찰을 담은 작품을 발표해 왔다. 이효석문학상과 동리문학상, 황순원작가상 등을 받았으며 대표작으로 ‘은비령’, ‘아들과 함께 걷는 길’, ‘삿포로의 여인’ 등이 있다.

대담에서 다룰 ‘두 소녀-요코와 나의 이야기’는 모국어를 잃고 이름을 바꾸며 친구를 떠나보내야 했던 시대를 살아낸 이들의 이야기를 담았다. 두 소녀의 우정을 통해 시대의 상처를 그린 작품으로, 참석자들은 작가와 함께 소설 속 인물들의 삶과 기억을 살펴볼 예정이다.

이인숙 문산도서관장은 “시민들이 문학을 통해 시대의 아픔과 삶의 가치를 함께 생각해 보는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

참여 신청은 10월 1일부터 문산도서관 누리집 또는 전화(031-820-7240)로 할 수 있다.

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