6년 기다린 인삼, 임진각서 만난다… 파주개성인삼축제 10월 17~18일

경기 파주시의 대표 특산물인 6년근 인삼을 맛보는 ‘제21회 파주개성인삼축제’가 10월 17~18일 임진각광장과 평화누리 일원에서 열린다.

이번 축제는 ‘함께 달리고, 함께 즐기고, 다시 뛰는 파주개성인삼축제’를 주제로 진행된다. 파주의 대표 농산물인 장단삼백(쌀·콩·인삼)을 활용한 먹거리와 체험 프로그램을 임진각의 안보·평화 관광자원과 연계해 선보인다.

지난해 열렸던 파주개성인삼축제 축하연 모습. 파주시 제공

축제 판매장에는 6년근 파주개성인삼만 선별해 출하한다. 시는 재배부터 수확·선별·봉인까지 전 과정을 관리해 품질에 대한 소비자 신뢰를 높일 계획이다. 파주개성인삼은 장단면과 감악산 일대에서 생산되며 향이 진하고 조직이 치밀하다는 평가를 받는다.

올해는 가족 단위 방문객을 위한 프로그램을 확대했다. ‘장단삼백요리 전국 경연대회’에는 전국 25개 팀이 참가해 장단콩과 개성인삼, 한수위 파주쌀을 활용한 요리를 선보인다.

지난해 ‘장단삼백요리 전국 경연대회’ 대상 작품. 파주시 제공

파주개성인삼전시관과 인삼개발요리 전시관에서는 인삼의 특징과 다양한 활용법을 소개한다. ‘인삼 명인을 찾아라’ 프로그램은 등급별 우수 작품을 선정하고 현장 경매로 이어진다. 거리·무대 공연도 축제장 곳곳에서 펼쳐진다.

경기 파주시가 지난해 열었던 ‘파주개성인삼축제’ 모습. 파주시 제공

새 전시 콘텐츠인 ‘허준 약방 한방촌’도 눈길을 끈다. 초가집 2동을 전통 약방과 인삼차 시음 공간으로 꾸며 ‘동의보감’의 역사와 인삼 문화를 소개한다. 약초를 다듬는 작업을 상시 시연해 약재가 만들어지는 과정도 보여준다.

파주 대표 농산물인 장단삼백(쌀·콩·인삼)을 활용한 먹거리와 체험 프로그램을 진행했던 모습. 파주시 제공

먹거리 공간에서는 6년근 인삼을 활용한 요리와 파주 농특산물·가공품·향토음식을 만날 수 있다. 인삼과 가공품 직거래 판매장, 농특산물 판매점도 운영한다. 시는 직거래를 통해 시중보다 15~20% 낮은 가격으로 판매해 농가 판로를 넓히고 소비자 부담을 줄인다는 방침이다.

송호철 파주시 도시농업과장은 “농민들이 6년이라는 시간을 들여 키워낸 결실을 시민과 나누는 자리”라며 “체험 프로그램을 늘려 남녀노소 누구나 파주 농산물의 가치를 직접 느낄 수 있을 것”이라고 말했다.

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