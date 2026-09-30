30대 남성 10명 중 6명이 비만…1년 새 9.9%포인트 급증

게티이미지뱅크

30대 남성의 비만 유병률이 1년 새 9.9%포인트 올라 59.0%가 됐다. 20·30대는 담배와 지방 섭취가 늘고 운동은 줄어든 것으로 나타났다.

질병관리청은 30일 ‘2025년 국민건강영양조사’ 주요 결과를 발표했다. 국민건강영양조사는 국민의 건강과 영양 수준을 파악하기 위해 해마다 실시하는 국가 조사다.

조사에 따르면 체중과 만성질환 지표는 중년층을 중심으로 악화했다. 남성 비만 유병률은 49.1%로 전년과 비슷했지만 30대와 50대에서 각각 9.9%포인트, 5.9%포인트 급증했다.

남성 30대의 비만 유병률은 59.0%, 40대는 53.3%, 50대는 54.0%로 30∼50대가 모두 절반을 넘었다.

여성 비만 유병률도 28.7%로 전년보다 2.5%포인트 높아졌다. 특히 30대와 40대에서 각각 3.7%포인트, 5.9%포인트 상승했다.

국민건강영양조사의 비만은 조사원이 직접 잰 키와 몸무게로 산출한 체질량지수(BMI)가 25 이상인 경우를 말한다. 건강검진 자료나 자기기입식 조사를 바탕으로 한 다른 비만 통계와는 대상과 산출 방식이 다르다.

고혈압 유병률은 남성 28.2%, 여성 17.8%였고 고콜레스테롤혈증 유병률은 남성 26.1%, 여성 22.4%로 집계됐다. 남성은 전년 대비 고혈압이 1.9%포인트, 고콜레스테롤혈증이 2.7%포인트 증가했다.

질병청은 남성 40·50대에서 만성질환 유병률이 최근 10년간 증가하는 경향을 보였다고 설명했다.

임승관 질병관리청장은 “20·30대에서는 음주가 개선된 반면 담배제품 사용과 지방 섭취가 증가했고, 40·50대에서는 비만과 만성질환 유병률이 증가했다”며 “연령별로 중점적으로 관리해야 할 건강행태와 만성질환이 다르게 나타났다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지