고소영, 장동건과 취향·MBTI 정반대…“서로 맞추면서 사는 것”

사진=고소영 유튜브 채널 화면 캡처

배우 고소영이 남편인 배우 장동건과 취향부터 성격까지 잘 맞지 않는다면서도 서로 맞춰가며 결혼생활을 이어가고 있다고 밝혔다.

고소영은 29일 자신의 유튜브 채널에 공개된 영상에서 새언니와 쇼핑과 식사를 하며 장동건과의 결혼생활에 대한 이야기를 나눴다.

이날 제작진은 고소영에게 장동건과 취향이 잘 맞는 부분이 무엇인지 물었다. 고소영은 잠시 고민한 뒤 “별로 없다”며 “곱창”을 함께 좋아하는 음식으로 꼽았다.

두 사람의 성격과 취미 역시 상당히 다르다고 했다. 고소영은 “서로 다른 취미가 있고 다른 성격이어서 그게 매력적으로 느껴졌다. 그런데 같이 살다 보니까…”라고 말했다.

이어 “우리 MBTI도 네 개가 다 다르다. 나는 ENTJ고 신랑은 ISFP다. 하나도 안 맞는다”고 솔직하게 털어놨다.

그러자 새언니는 “그런데 두 분이 이상하게 잘 어우러진다”고 말했다. 고소영은 이에 “서로 맞추면서 사는 거지”라고 답하며 결혼생활의 비결을 전했다.

두 사람의 남다른 취향 차이는 노래방에서도 드러난다고 했다. 고소영은 자신의 시아버지에 대해 “진짜 잘하신다. 음반을 내셔야 할 정도”라며 노래 실력을 칭찬했다.

반면 자신의 노래 스타일에 대해서는 노래를 잘하지 못하더라도 신나는 곡을 부르며 춤추는 편이라고 설명했다. 장동건의 선곡은 이와 정반대라고 했다.

고소영은 장동건이 ‘어느 60대 노부부 이야기’ 같은 잔잔한 노래를 부른다며 “나는 하품하다가 ‘집에 가자. 제발 가자’고 한다”고 말해 웃음을 자아냈다.

이날 영상에서는 고소영과 장동건의 관계를 두고 주변에서 느끼는 분위기에 대한 이야기도 나왔다.

새언니가 최근 고소영의 유튜브에 출연한 장동건의 영상을 재미있게 봤다며 “두 분은 하트 뿅뿅이 있다. 만날 때마다 느끼는데 거기서도 있더라”고 하자 고소영은 손사래를 쳤다.

고소영은 “정말 잘못 보는 것 같다. 그게 설레는 게 아니고 어색해하는 거다”라고 받아쳐 웃음을 안겼다. 새언니가 “눈에 하트가 있다”고 다시 말하자 고소영은 웃음을 터뜨렸다.

한편 고소영과 장동건은 2010년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.

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