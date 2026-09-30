유재석도 초대 못 받았다…변요한·티파니, 극비 결혼식 전말

배우 변요한이 MC 유재석도 부르지 않고 치른 '극비 결혼식'의 전말을 털어놨다.

변요한은 29일 방송된 SBS TV 예능물 '틈만나면,'에서 그룹 '소녀시대' 멤버 겸 배우 티파니 영과의 결혼 비하인드를 공개했다.

유재석은 변요한을 보자마자 "결혼식에 왜 안 불렀냐"며 사전에 축하 문자를 보내 예식 초대를 부탁했음에도 부르지 않은 서운함을 토로했다.

변요한은 "진짜 가족끼리만 조용하게 치른 자리였다"며 연예계 지인 없이 극비리에 소규모 예식을 진행할 수밖에 없었던 이유를 설명했다.

유재석은 "비밀 결혼이 유행"이라며 수긍했고, 변요한은 뒤늦게 다녀온 미국 샌프란시스코와 하와이 신혼여행 근황을 덧붙였다.

변요한과 티파니는 디즈니+ '삼식이 삼촌'으로 인연을 맺어 지난 2월 혼인신고를 마쳤다. 온라인상에 'AI 합성 가짜 웨딩 사진'이 유포되는 해프닝을 겪기도 했으나, 실제 예식은 철저히 가족 중심의 비공개로 치렀다.

<뉴시스>

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