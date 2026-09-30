'틈만나면' 유재석, 쓰레기 무단 투기에 분노…일침

유재석이 쓰레기 무단 투기 현장에 분노했다.

지난 29일 방송된 SBS 예능 프로그램 '틈만나면,'에는 배우 변요한과 노재원이 '틈 친구'로 등장해 MC 유재석, 유연석과 인천광역시를 찾았다.

SBS '틈만나면,' 화면 캡처

이들이 첫 번째 '틈 미션'을 위해 이동하던 중 버스정류장에서 무언가를 발견했다. 유재석이 정류장 지붕에 던져진 쓰레기를 보고 "저런 게 좀 아닌 거야"라며 분노했다. 이어 "저건 그냥 먹던 걸 던지고 간 거다, 버스 오니까"라고 불쾌해했다.

이를 들은 출연진이 "우리가 좀 꺼내자", "올라가서 하자"라고 입을 모았다. 결국 '인천 모범 보이즈'가 출동했다. 변요한이 유연석, 노재원의 도움을 받아 쓰레기 처리에 나섰다. 옆에서 유재석이 "그렇지, 잘한다, 잘했다!"라며 고개를 끄덕였다.

특히 유재석이 쓰레기 무단 투기꾼을 향해 일침을 가했다. 그는 "이건 아니지"라면서 "이거 버린 분이 방송을 보실지 안 보실지 모르겠는데, 진짜 이러시면 안 된다"라고 단호하게 말했다.

SBS '틈만나면,' 화면 캡처

이제는 '틈 미션' 장소로 이동해야 하는 상황. 그러나 이때 탑승해야 할 버스가 출연진을 못 본 채 그냥 지나쳤다. 모두가 당황한 표정을 숨기지 못해 웃음을 자아냈다. 유재석이 "그냥 간 거야?"라며 "몰랐네. 인천은 버스 타려면 여기서 손 흔들어야 하는 거야? 아, 몰랐지. 당황스럽네"라고 해 웃음을 더했다.

<뉴스1>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지