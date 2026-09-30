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'유튜브' 고소영 "친오빠, 진짜 잘생겼었다…팬들이 팬레터까지"

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유튜브 채널 '고소영' 29일 공개

배우 고소영이 남다른 친오빠의 외모를 언급했다.

 

지난 29일 오후 배우 고소영의 유튜브 채널 '고소영'에는 고소영과 새언니의 데이트 영상이 게재됐다.

유튜브 채널 &#39;고소영&#39; 캡처
유튜브 채널 '고소영' 캡처

네일 아티스트인 화제의 새언니와 쇼핑부터 식사까지 둘만의 데이트를 즐긴 고소영. 이날 고소영은 친오빠의 외모에 대한 이야기에 "난 아빠를 닮았고, 오빠는 엄마를 닮았다"라며 "진짜 잘생겼었다, 요즘은 관리를 잘 안 하니까"라고 해 눈길을 끌었다.

 

고소영은 과거 팬들이 집 앞에 찾아오던 시절, 친오빠를 본 팬들이 오빠에게 팬레터를 보내기도 했던 일화를 공개해 모두를 놀라게 했다. 그러나 고소영은 "지금은 그냥 평범한 아저씨다, 외모에 관심이 없다"라고 덧붙이며 아쉬움을 드러냈다.

 

이어 고소영은 어머니가 진짜 미인이라고 강조하며 길에서 눈에 확 띌 정도라고 해 궁금증을 높였다. 이에 고소영의 새언니가 "(고소영이) 조금씩 어머니 얼굴이 순간순간 나온다"라고 말하기도. 이후 고소영은 "몇 년 전까지만 해도 너무 오빠가 보였다, 이상한 버릇도, 장난치는 것도 똑같다"라는 새언니의 말에 발끈하는 모습으로 웃음을 자아냈다.

유튜브 채널 &#39;고소영&#39; 캡처
유튜브 채널 '고소영' 캡처

한편 고소영은 지난 2010년 5월 배우 장동건과 결혼했으며, 슬하에 1남 1녀를 뒀다.

<뉴스1>


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