송가인 "정성 들어간 마늘 고추장이어라"…몸매 관리와 건강까지 '일석이조'

가수 송가인이 어머니와 함께 직접 마늘고추장을 만드는 과정을 공개하면서 마늘의 건강 효능에도 관심이 쏠리고 있다.

지난 28일 송가인 개인 유튜브 채널에 '편스토랑 뒤집어놨던 그 고추장. 전설의 송가인 엄마 마늘고추장 레시피 유튜브 최초 공개 (+오징어초무침 레시피까지 전격공개)'라는 제목의 콘텐츠가 게재됐다.

영상에서 송가인의 어머니는 먼저 마늘을 삶았다. 마늘에서 물이 나오기 때문에 물을 많이 넣지 않고 충분히 익혀야 한다고 설명했다. 그는 "마늘이 물에서 나오니까 물을 많이 부으면 안 되고 조금만 부어야 한다"라고 말했다.

삶은 마늘은 으깬 뒤 찹쌀과 섞었다. 찹쌀은 끈끈해질 때까지 저은 뒤 메줏가루와 고춧가루, 간장, 소금, 물엿 등을 넣었다. 송가인의 어머니는 "찹쌀은 이렇게 끓으면 끈끈해져. 끈끈할 때까지 저어야 한다"라며 "정성이 그만큼 들어가야 한다"라고 했다.

완성된 고추장은 숙성 과정을 거치며 간을 맞췄다. 송가인은 "지금 조금 짠 것 같아도 안 짜다. 진짜 싱거워진다"고 설명했다.

이날 만든 고추장은 약 30통에 달했다. 송가인이 "진짜 핸드메이드다"라고 하자 어머니는 "판매는 안 한다. 다 나눠 먹는다"고 말했다.

이처럼 고추장에 들어간 마늘에는 특유의 매운맛과 향을 내는 알리신이 함유돼 있다. 농촌진흥청에 따르면 알리신은 마늘의 알린이 효소와 반응하면서 만들어지는 성분으로, 항균·살균 작용을 하는 것으로 알려졌다.

마늘은 체력 증진과 피로 회복에 도움을 줄 수 있는 식품으로도 꼽힌다. 알리신은 비타민 B1과 결합해 체내 비타민 B1의 이용을 돕는 특성이 있다. 또한 마늘은 열량이 낮고 식단에 다양한 방식으로 활용할 수 있어 체중 관리에도 활용하기 좋은 식품으로 꼽힌다. 이와 함께 소화 촉진과 장 기능 개선 등에 도움이 되는 식품으로 소개됐다.

마늘에는 알리신 외에도 단백질과 식이섬유, 칼슘, 철, 칼륨 등이 들어 있다. 비타민 A·B1·B2·C도 함유하고 있다. 또한 마늘의 영양 성분과 관련해 고혈압 개선, 해독 작용, 당뇨 개선, 신경 안정 및 진정, 소화 작용 촉진 등의 효능이 있는 것으로 알려졌다. 송가인처럼 마늘을 고추장 등 다양한 음식에 활용해 꾸준히 섭취하는 것도 마늘의 영양 성분을 챙기는 방법이 될 수 있다.

<뉴시스>

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