황보라, 母 '황혼육아' 우려 해명 "엄마 지킬 것"

배우 황보라가 친정어머니의 '황혼육아'를 둘러싼 우려에 대해 해명했다.

황보라는 29일 유튜브 채널에 추석을 맞아 친정어머니, 아들 김우인군과 함께하는 일상을 게시했다.

황보라. 유튜브 캡처

황보라는 "우리 부부도 육아 도우미(이모님)를 쓰자고 몇 번이나 권유했지만, 엄마가 다른 사람에게 맡기는 건 절대 안 된다며 완강히 거절하셨다"고 했다.

친정어머니는 "우리 우인이보다 우인이 할배가 더 힘들다. 밥상 차리는 게 힘들다"고 했다.

황보라는 팬들의 염려에 감사를 표하며 "육아 과정에서 버거운 순간이 찾아오더라도 엄마 곁에는 늘 딸인 내가 있으니 책임지고 엄마를 지키겠다"고 했다.

그러면서 "최대한 푹 쉬실 수 있게 잘 챙겨드리고 있다. 다들 걱정해주셔서 감사하다"고 했다.

앞서 일부 누리꾼은 황보라가 친정 어머니에게 육아를 맡기는 데 대해 우려를 드러낸 바 있다.

황보라는 2022년 배우 김용건의 차남이자 하정우의 동생인 김영훈과 결혼해 아들을 품에 안았다.

<뉴시스>

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