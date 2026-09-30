충주 찾은 오세훈시장… 교육격차 해소 ‘맞손’

오세훈 서울시장이 충북 충주시청을 방문해 새 시정 슬로건인 ‘삶의 질 특별시, 서울’을 주제로 특강을 진행했다. 서울시와 충주시는 29일 ‘사교육비 경감 및 교육격차 해소를 위한 업무협약’을 체결하고 교육복지 정책인 서울런을 참고해 ‘충주런’을 도입하겠다고 밝혔다.

오세훈 서울시장이 29일 충주시청에서 '삶의 질 특별시, 서울'을 주제로 특강을 하고 있다. 서울시 제공

오 시장은 이날 협약식을 마친 뒤 진행된 특강에서 “도시의 외형적 성장과 경제적 성과를 넘어 시민 한 사람 한 사람의 행복과 삶의 질을 높이는 것이 오늘날 행정의 중요한 역할”이라며 민선 9기 서울시가 추진할 ‘시민의 행복을 디자인하는 행정’의 방향을 소개했다.



오 시장은 운동·건강·여가, 외로움·고립감, 자존감·성취감 등을 중심으로 시민 삶의 질 향상을 목표로 그려온 서울시 정책과 앞으로의 방향을 설명했다. 그는 손목닥터9988, 서울체력장 등 생활밀착형 건강정책과 정원도시·둘레길·한강 및 지천 르네상스 등 ‘서울형 그린라이프’를 사례로 “일상에서 자연스럽게 걷고 움직이며 건강과 여가를 누릴 수 있도록 도시의 공간과 시간을 바꿔온 정책”이라고 소개했다.



고립·은둔 문제를 해결하기 위해 시가 추진하는 종합대책인 ‘외로움 없는 서울’은 2.0으로 나아간다. 오 시장은 “10여개 실국이 공동 프로젝트로 외없서 2.0이 준비되고 있다”면서 외없서의 대표 정책으로 외로움안녕120, 서울 마음편의점 등을 들었다. 또 고립 문제가 개인이 홀로 감당해야 할 문제가 아닌 도시가 함께 풀어야 할 사회적 과제로 바라보는 정책철학을 공유했다.



서울시는 서울런 플랫폼과 사업 운영 경험을 충주시와 공유하고 ‘충주런’의 안정적인 도입을 지원할 계획이다. 충주시는 이를 바탕으로 2027년 하반기부터 관내 교육취약계층 고등학생 250명에게 온라인 학습 콘텐츠를 우선 지원하고 지원 대상을 단계적으로 확대할 예정이다.

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