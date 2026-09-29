“우즈의 헌정곡에 40년이 주마등처럼”…눈물로 맞은 이승철의 데뷔 40주년

“데뷔했을 당시에는 서른 살만 넘어도 은퇴를 생각할 만큼 무대에서 내려오는 선배들이 많았습니다. 저도 당연히 그럴 줄 알았죠. 우즈 같은 후배가 헌정곡을 만들어줬다는 사실 자체가 가슴 벅찹니다. 노래를 들으니 지난 40년이 주마등처럼 스쳐 지나갑니다. 더 열심히 노래해야겠다는 생각이 드네요.”

가수 이승철이 29일 서울 현대카드 언더스테이지에서 열린 데뷔 40주년 기념 트리뷰트 듀엣 프로젝트 앨범 선공개곡 음감회에서 발언 도중 눈시울을 붉히고 있다. 뉴시스

가수 이승철은 데뷔 40주년의 의미를 묻자 자신이 걸어온 길을 돌아보다 잠시 말을 멈췄다. 어렵게 말을 이어갔지만 목소리는 떨렸고, 눈물이 뺨을 타고 흘렀다. 29일 서울 현대카드 언더스테이지에서 열린 데뷔 40주년 기념 트리뷰트 듀엣 프로젝트 선공개곡 음감회에서였다.

이승철은 “39주년 때는 느끼지 못했는데, 40주년이 되니 상상하지 못했던 일이 벌어지고 있다는 생각이 든다”고 말했다. 특히 후배 가수 우즈(WOODZ)가 직접 만들어 선물한 노래는 그에게 지난 시간을 되돌아보게 했다. 그는 “처음 들었을 때 눈물이 났다”며 “근래 K팝에 이런 노래가 있었을까 싶을 정도로 좋은 곡”이라고 소개했다.

이승철은 30일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 우즈와 함께 부른 신곡 ‘우리만의 이야기’를 공개한다. 데뷔 40주년 기념 프로젝트 ‘40주년 기념 트리뷰트 듀엣 × 이승철’의 선공개곡이다. 우즈는 작사·작곡에 참여해 40년간 음악의 길을 걸어온 이승철의 여정을 되짚고, 언젠가 자신이 맞이할 데뷔 40주년의 모습도 그려냈다.

두 사람의 인연은 곡에 한층 깊은 의미를 더했다. 이승철은 평소 우즈를 눈여겨보던 후배 가수로 꼽으며, 서로를 ‘아버지’와 ‘아들’이라고 부를 만큼 가까워졌다고 전했다.

우즈 역시 어린 시절부터 이승철의 노래를 불렀다. 그는 생전 이승철의 팬이었던 아버지를 떠올리며 “인간으로서도, 가수로서도 닮고 싶은 부분이 많은 선배”라고 말했다.

우즈는 ‘우리만의 이야기’가 이승철 한 사람만을 위한 노래에 머물지 않기를 바랐다. 그는 “‘우리’는 대한민국의 모두가 될 수도 있다고 생각했다”며 “힘든 일이 있는 분들께 목소리로나마 위로를 전하고 싶다”고 설명했다. 오래 노래하며 자신을 지켜봐 준 이들에게 보답하고 싶다는 마음도 곡에 담았다.

가수 이승철이 29일 서울 현대카드 언더스테이지에서 열린 데뷔 40주년 기념 트리뷰트 듀엣 프로젝트 앨범 선공개곡 음감회에서 발언 도중 눈시울을 붉히고 있다. 연합뉴스

이승철에게는 새로운 창법에 도전하는 작업이기도 했다. 우즈 특유의 강렬한 노래를 자신이 소화할 수 있을지 걱정했지만, 막상 녹음에 들어가자 멜로디가 자연스럽게 흘러나왔다고 했다. 그는 “우즈가 부른 데모를 500번 넘게 들었다”며 “제 스타일을 고집하기보다 곡을 만든 사람이 원하는 뉘앙스를 이해하려고 했다”고 말했다. 새로운 곡을 만날 때마다 그에 맞춰 노래하려는 태도가 자신을 발전시켜 왔다는 설명이다.

이승철은 40년간 활동할 수 있었던 비결로 ‘좋은 인연’을 꼽았다. 작곡가와 작사가, 팬, 무대 뒤에서 함께한 스태프와 크루가 지금의 자신을 만들었다는 것이다. 그는 ‘레전드’라는 수식어보다 팬들 곁에서 계속 노래하는 현역 가수로 남고 싶다는 바람도 밝혔다.

가수 이승철이 29일 서울 현대카드 언더스테이지에서 열린 데뷔 40주년 기념 트리뷰트 듀엣 프로젝트 앨범 선공개곡 음감회에서 발언 도중 눈시울을 붉히고 있다. 뉴스1

이번 프로젝트에는 우즈를 시작으로 레드벨벳 웬디, 김재중, 이무진 등 후배 가수들이 참여한다. 이승철은 발매를 앞둔 앨범 파트 1에 김재중, 영케이, 웬디, 이무진, 잔나비 등이 자신의 노래를 새롭게 부른 헌정곡을 담았다고 전했다. 그의 음악을 다음 세대의 목소리로 다시 들려주는 작업이다.

1986년 밴드 부활의 보컬로 데뷔한 이승철은 ‘희야’, ‘비와 당신의 이야기’, ‘마지막 콘서트’, ‘네버엔딩 스토리’, ‘마이 러브’, ‘서쪽 하늘’, ‘말리꽃’, ‘인연’ 등으로 사랑받았다.

가장 아끼는 곡으로는 자신을 세상에 알린 ‘희야’를 꼽았다.

오는 11월부터는 데뷔 40주년 전국투어 ‘더 보이스 : 이승철’을 이어간다. 그는 내년 월드투어까지 약 50회 공연이 예정돼 있다며 앞으로도 무대에서 관객을 만나겠다는 뜻을 전했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지