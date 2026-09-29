주낙영 경주시장, 프랑스서 ‘포스트 APEC’ 글로벌 도시외교 나서

주낙영 경북 경주시장이 한·불 수교 140주년을 맞아 프랑스를 방문한다.

경주의 문화유산을 유럽에 널리 알리고 포스트 APEC 글로벌 도시외교를 확대하기 위해서다.

주낙영 경주시장. 경주시 제공

경주시는 주 시장을 비롯한 대표단이 29일부터 다음 달 5일까지 5박 7일간의 일정으로 프랑스 파리와 베르사유를 방문한다고 29일 밝혔다.

주 시장은 현지 시간 30일 국립기메동양박물관장과 주프랑스 한국문화원장을 만나 경주 문화유산을 활용한 교류 확대 방안을 논의한다.

다음 달 1일에는 주프랑스 대한민국대사와 오찬 간담회를 가진 뒤 주프랑스 한국문화원에서 열리는 한·불 수교 140주년 기념행사와 개막식에 참석한다.

이번 행사는 대한민국 최초의 유네스코 세계유산인 석굴암을 주제로 한 ‘불교미술 천년의 신비, 석굴암’ 특별전을 중심으로 전통예술 공연과 사찰음식 체험 등으로 진행된다.

석굴암 특별전은 내년 3월까지 이어지며, 신라 불교문화와 경주의 세계유산 가치를 프랑스 현지에 집중적으로 소개한다.

2일에는 자매도시 베르사유시장을 만나 교류 재개와 함께 내년 자매결연 40주년 기념 협력 방안을 논의하고, ‘코리아 온 스테이지 in 파리’ 사찰음식 시연회에도 참석한다.

경주시는 이번 방문을 계기로 프랑스 문화·외교기관과의 네트워크를 넓히고 베르사유시와의 교류도 본격화할 계획이다.

주낙영(사진) 시장은 “이번 방문을 통해 석굴암을 비롯한 경주의 문화유산을 유럽에 널리 알리고, APEC을 통해 높아진 경주의 국제적 위상을 포스트 APEC 글로벌 도시외교로 이어가겠다”고 말했다.

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