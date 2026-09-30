[이코노 브리핑] 은행, 판결문 없어도 최저생계비 입증 외

은행, 판결문 없어도 최저생계비 입증

취약계층 금융소비자가 판결문 없이도 은행의 상계가 금지된 최저생계비를 입증할 수 있도록 하는 제도가 30일부터 시행된다. 금융감독원은 이 같은 내용의 ‘은행권 최저생계비 조회용 계좌 통합조회 서비스’가 15개 은행에서 시행된다고 29일 밝혔다. 상계는 은행이 대출금을 회수하기 위해 고객 예금에서 일방적으로 돈을 빼가는 조치다.

기만광고 착한이사·로젠이사 과징금

공정거래위원회는 거짓·과장 광고 등을 한 이사서비스 업체 착한이사에 1억3200만원, 기만적인 광고를 한 로젠이사에 8700만원의 과징금을 각각 부과했다고 29일 밝혔다. 착한이사는 2021년 2월부터 올해 4월까지 홈페이지 등에 ‘전국 최저가’ 등 객관적 근거 없이 이사 요금이 업계에서 가장 저렴한 것처럼 사실과 다르게 광고한 것으로 드러났다. 로젠이사는 수상 주최 기관 등의 정보를 기재하지 않은 채 2021년 1월부터 올해 5월까지 ‘한국품질만족도 1위’ 등의 문구를 사용해 광고한 것으로 조사됐다.

NH증권, 1000억 규모 첫 IMA 모집

NH투자증권은 종합투자계좌(IMA) 단기형 상품인 ‘N2 IMA1 단기형 1호’를 내달 7일까지 선착순 모집한다고 29일 밝혔다. 이 상품은 NH투자증권이 처음 선보이는 단기형 IMA로 만기는 1년6개월, 모집 규모는 1000억원 내외다. 중기형과 달리 만기 2년 이내의 단기형 구조로 설계해 자금을 짧게 운용하려는 고객의 수요에 맞춘 것이 특징이다.

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