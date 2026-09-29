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횡성호수길 5구간, QR코드로 더 편리하고 안전하게

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횡성=배상철 기자 bsc@segye.com

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강원 횡성군이 가을 성수기를 맞아 횡성호수길 5구간을 찾는 방문객들이 더욱 편리하고 안전하게 명품 호수길을 탐방할 수 있도록 ‘모바일 리플릿 서비스’를 본격적으로 운영한다.

 

횡성호수길. 횡성군 제공
횡성호수길. 횡성군 제공

이번 서비스는 횡성호수길 5구간 주요 지점에 QR코드를 부착해 방문객이 별도의 애플리케이션 설치 없이 카메라로 QR코드를 인식하면 모바일 리플릿에 즉시 접속할 수 있도록 구현됐다.

 

횡성호수길 5구간 모바일 리플릿에는 실시간 GPS 기반의 위치 확인 서비스를 이용할 수 있다. 초행길 방문객의 길 잃음이나 코스 이탈을 예방하기 위해 지도상에서 본인의 현재 위치를 실시간으로 파악할 수 있도록 제작됐다. 

 

또 안전사고 예방을 위해 지도상에 ‘국가지점번호’ 위치 정보도 함께 제공한다. 호수 주변 등 위치 파악이 어려운 긴급 상황 발생 시 관광객이 현 위치의 국가지점번호를 확인해 구조 요청을 할 수 있도록 안전 대응력을 높였다.

 

박은정 군 문화관광과장은 “가을철을 맞아 횡성호수길 5구간을 찾는 방문객들이 더욱 편리하고 안전하게 탐방을 즐길 수 있도록 이번 서비스를 준비했다”며 “이번 가을 붉게 물든 횡성호수길 5구간에서 특별한 추억을 만들어 가시길 바란다”고 말했다.


횡성=배상철 기자 bsc@segye.com 기자페이지 바로가기

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