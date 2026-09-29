횡성호수길 5구간, QR코드로 더 편리하고 안전하게

강원 횡성군이 가을 성수기를 맞아 횡성호수길 5구간을 찾는 방문객들이 더욱 편리하고 안전하게 명품 호수길을 탐방할 수 있도록 ‘모바일 리플릿 서비스’를 본격적으로 운영한다.

횡성호수길. 횡성군 제공

이번 서비스는 횡성호수길 5구간 주요 지점에 QR코드를 부착해 방문객이 별도의 애플리케이션 설치 없이 카메라로 QR코드를 인식하면 모바일 리플릿에 즉시 접속할 수 있도록 구현됐다.

횡성호수길 5구간 모바일 리플릿에는 실시간 GPS 기반의 위치 확인 서비스를 이용할 수 있다. 초행길 방문객의 길 잃음이나 코스 이탈을 예방하기 위해 지도상에서 본인의 현재 위치를 실시간으로 파악할 수 있도록 제작됐다.

또 안전사고 예방을 위해 지도상에 ‘국가지점번호’ 위치 정보도 함께 제공한다. 호수 주변 등 위치 파악이 어려운 긴급 상황 발생 시 관광객이 현 위치의 국가지점번호를 확인해 구조 요청을 할 수 있도록 안전 대응력을 높였다.

박은정 군 문화관광과장은 “가을철을 맞아 횡성호수길 5구간을 찾는 방문객들이 더욱 편리하고 안전하게 탐방을 즐길 수 있도록 이번 서비스를 준비했다”며 “이번 가을 붉게 물든 횡성호수길 5구간에서 특별한 추억을 만들어 가시길 바란다”고 말했다.

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