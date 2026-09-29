장신상 횡성군수, 지역 농특산물∙가공식품 들고 美시장 공략 나선다

장신상 횡성군수가 지역 우수 농특산물과 가공식품의 해외시장 진출 확대를 위해 미국 출장길에 올랐다.

횡성군은 장 군수가 오는 10월 5일까지 5박 7일 일정으로 미국 로스앤젤레스(LA)를 방문한다고 29일 밝혔다. 이번 방문은 ‘2026 횡성군 중소기업 수출경쟁력 강화 지원사업’ 일환으로 추진됐다.

지난해 LA 한인축제 참가 모습. 횡성군 제공

제53회 LA 한인축제 참가기업 지원과 현지 유통시장 조사, 해외 판로 확대를 위한 협력 네트워크 구축 등을 추진할 방침이다.

장 군수를 비롯한 방문단은 LA 한인축제 현장을 찾아 횡성군 참가기업 4개사의 특판부스 운영을 점검하고 관계자들을 격려할 예정이다.

이번 축제에서 횡성군은 명란젓∙더덕무침, 황태∙미역∙다시마, 들기름∙참기름∙미숫가루, 한과∙유과 등 한국의 전통과 횡성의 맛을 담은 다양한 농특산물과 가공식품을 선보인다. 현지 소비자들에게 횡성의 우수한 먹거리를 알린다는 방침이다.

특히 이번 방문에서는 현지 소비자 반응과 유통시장 동향을 직접 확인하고 횡성 농특산물의 시장 경쟁력과 수출 판로 확대 가능성을 모색할 계획이다.

이를 위해 세계한인경제무역협회(OKTA) LA지회를 비롯한 현지 기관∙단체 및 경제인들과 미국시장 진출 확대를 위한 협력방안을 논의한다.

또 한남체인마켓 등 현지 유통업체를 방문해 유통시장 동향을 살피고 지속적인 판로 확대와 상호 협력을 위한 업무협약을 체결할 예정이다.

횡성군은 그간 지역 농특산물의 해외 판로 확대를 위해 미국, 태국, 호주, 캐나다 등에서 지속적으로 특판 행사와 시장개척 활동을 추진해 왔다.

지난해는 12차례에 걸친 해외 판촉 활동을 통해 6억9333만원에 달하는 수출실적을 거뒀다. 올해도 미국∙캐나다∙태국 등을 중심으로 특판행사를 추진한다.

장신상 횡성군수는 “이번 출장을 통해 횡성의 우수한 농특산물과 가공식품을 미국시장에 알리는 것은 물론 현지 소비자와 유통시장의 목소리를 직접 듣고자 한다”며 “현지 기관·단체 및 유통업계와의 협력관계를 강화하고 횡성 농특산물이 미국시장에 안정적으로 자리 잡을 수 있도록 해외 판로 확대를 지속적으로 지원하겠다”고 말했다.

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