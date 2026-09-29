오세훈 “역사 왜곡이 (영화) 흥행의 연료가 돼선 안돼”… ‘암살자(들)’ 직격

오세훈 서울시장이 “역사 왜곡이 흥행의 연료가 돼선 안 된다”며 역사 왜곡 논란에 휩싸인 영화 ‘암살자(들)’을 직격했다.

오 시장은 29일 페이스북에 “영화 암살자(들)을 둘러싼 논란이 커지고 있다”며 “우리 현대사의 아픔으로 기록된 육영수 여사 서거를 둘러싼 역사 왜곡 논란이 정치권과 진영 간 공방으로 번졌다”고 적었다.

오세훈 서울시장. 뉴시스

그는 “창작의 자유는 존중돼야 한다”면서도 “예술이 역사의 상처를 다시 헤집고 확인되지 않은 이야기를 덧씌워 새로운 갈등을 만들어내는 흉기가 돼선 안 된다”고 비판했다. 이어 “육영수 여사의 서거는 유가족에게는 돌이킬 수 없는 상처이고 국민들에게는 현대사의 비극으로 남은 사건”이라며 “역사를 비트는 방식으로 고인의 명예를 다시 훼손하는 것은 창작의 자유와는 다른 문제”라고 지적했다.

오 시장은 “정치권이 이 논란에 휩쓸려 들어가는 것 역시 경계한다”며 “정치권이 가세하고 진영이 맞붙을수록 영화는 더 큰 주목을 받는 데 성공한다. 의도했든 아니든 역사 논쟁이 흥행의 수단으로 활용되는 것”이라고 꼬집었다. 그러면서 “상업영화가 흥행을 추구하는 것은 당연하다”면서도 “그 과정에서 역사적 사실이 왜곡되고 사회적 갈등마저 대중의 호기심을 자극하는 수단으로 소비된다면 결코 바람직하지 않다”고 부연했다.

오 시장은 “‘창작의 자유’가 무책임한 예술의 면죄부가 될 수는 없다”며 “제작진은 유가족들께는 어머니를 총탄에 잃은 아픔까지 노이즈마케팅에 활용한 데 대해 사죄하고, 오해를 유발할 수 있는 상황이 바로잡힐 수 있도록 노력해야 한다”고 촉구했다.

영화 암살자(들)은 1974년 육영수 여사 피격 사건을 소재로 했다. 제작진은 최근 역사왜곡 논란이 커지자 28일 입장문을 통해 “역사적 사건을 바탕으로 상상력을 더한 극영화”라며 “특정한 정치적 목적으로 제작된 작품이 아니다”라고 해명했다. 그러면서 “영화 어디에서도 특정 인물을 사건의 배후로 규정하고 있지 않으며, 영화 속 가설과 극적 설정을 역사적 사실로 제시하고 있지도 않다”라고 덧붙였다.

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