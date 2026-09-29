강서유통단지서 10월 3일 ‘한마음 페스티벌’ [지금 우리 동네는]

서울 강서구가 다음 달 3일 화곡동 강서유통단지 고객지원센터 앞 야외무대에서 ‘한마음 페스티벌’을 연다. 주민노래자랑과 가수 축하공연, 체험부스, 먹거리·알뜰장터 등으로 꾸며진다.

‘2026 강서유통단지 한마음 페스티벌’ 홍보 포스터. 강서구 제공

강서구는 지역 상권의 경쟁력을 높이고 주민과 상인 간 상생의 장을 마련하기 위해 한마음 페스티벌을 기획했다고 29일 밝혔다. 강서유통단지는 생활용품과 주방용품, 장난감 등을 저렴하게 판매하는 도매 전문 상권이다.

행사는 오전 10시 태권도 시범단과 인디 밴드의 공연으로 시작한다. 오전 11시 30분부터는 개그맨 김정렬의 사회로 주민노래자랑이 열린다. 사전 신청한 28개 팀이 참가하며, 참가자 연령은 9세부터 82세까지 다양하다. 가수 염수연·류지광·한유채의 축하공연도 이어진다.

지난달 29일부터 매주 토요일 진행해 온 ‘소풍마켓’도 운영한다. 캘리그래피, 풍선 아트 등을 즐길 수 있는 체험부스와 화곡2·4·8동 직능단체가 운영하는 먹거리 장터, 상인들이 우수 상품을 저렴하게 판매하는 알뜰장터도 열린다.

오후 3시 주민노래자랑 결과를 발표하고 시상식을 연 뒤 행사를 마무리한다. 노래자랑 참가자와 경품 당첨자에게 전달할 상품은 강서유통단지 상인회가 후원했다.

진교훈 구청장은 “이번 페스티벌이 강서유통단지의 매력을 널리 알리고 지역 상권에 온기를 불어넣는 뜻깊은 자리가 되길 바란다”며 “가족, 이웃과 함께 나오셔서 즐거운 추억을 만드시길 바라며 주민 여러분의 많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 말했다.

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