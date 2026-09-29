현관에 붙은 ‘우편물 도착안내서’…알고 보니 피싱 미끼였다

등기 우편물 배달 시 수취인 부재로 주소지 등에 남기는 ‘우편물 도착안내서’의 위·변조 의심 사례가 나타나 우정 당국이 시민들의 주의를 당부했다.

과학기술정보통신부 우정사업본부는 우편물 도착안내서를 위장한 ‘레터피싱’ 의심 사례가 발견된다고 29일 밝혔다. 왼쪽이 정상적인 안내서이고 오른쪽이 위조한 안내서인데, 집배원 연락처를 피싱에 이용하는 번호로 변경하거나 QR코드만 바꿔 일반인이 위·변조 여부를 맨눈으로 알아보기 쉽지 않다. 우정사업본부 제공

과학기술정보통신부 우정사업본부는 우편물 도착안내서를 위장한 ‘레터피싱’ 의심 사례가 발견된다며 29일 이같이 밝혔다.

위·변조한 우편물 도착안내서는 집배원 연락처를 피싱에 이용하는 번호로 변경하거나, QR코드만 바꿔 일반인이 위·변조 여부를 맨눈으로 알아보기 쉽지 않다.

우정사업본부가 발행하는 도착안내서는 영수증 용지와 같은 특수 감열지로 제작하며, 점착제도 부착 표면에 잔류하지 않게 탈부착이 쉬운 성분으로 되어 있다.

반면에 일반 종이에 투명 테이프로 부착하거나 일반 스티커처럼 탈착 시 깨끗하게 제거되지 않으면 위·변조한 도착안내서일 가능성이 있으므로, 발견 시 우편고객센터나 가까운 우체국에 신고해야 한다.

우정사업본부는 인터넷이나 전화로 주민등록번호나 계좌번호를 수집하지 않는다며, 유사 사례에도 절대로 응하지 말라고 강조했다.

박인환 우정사업본부장은 “최근 다양한 형태로 우체국을 사칭하는 방법이 증가하고 있다”며 “우체국에서 보낸 것이 의심되는 경우에는 직접 우체국에 연락하여 확인하는 것이 큰 피해를 막는 방법”이라고 말했다.

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