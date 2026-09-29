선박도 소액으로 조각투자… 해진공, 연내 첫 상품 출시 추진

한국해양진흥공사(해진공)가 일반 국민도 적은 돈으로 선박에 투자할 수 있는 조각투자 시장 조성에 나섰다. 선박을 빌려주고 얻는 수익을 투자자에게 나눠주는 방식으로, 연내 첫 투자상품 출시를 추진한다.

해진공이 29일 서울 여의도 글래드호텔에서 ‘선박 조각투자 시장 조성 간담회’를 열고, 시범사업 추진 방안과 참여기관 간 협력 방향을 논의하고 있다. 한국해양진흥공사 제공

해진공은 29일 서울 여의도 글래드호텔에서 ‘선박 조각투자 시장 조성 간담회’를 열고 시범사업 추진 방안과 참여기관 간 협력 방향을 논의했다고 밝혔다. 이날 간담회에는 해양수산부와 금융기관, 조각투자 업계 관계자 등 100여명이 참석했다.

선박 조각투자는 선박에서 발생하는 수익에 대한 권리를 여러 개로 나눠 일반 투자자가 소액으로 참여할 수 있도록 하는 방식이다. 해진공은 보유 선박을 해운회사에 빌려주고 받는 임대수익을 기반으로 투자상품을 만드는 시범사업을 추진하고 있다.

해진공은 이날 제시된 의견을 바탕으로 사업 구조화 작업을 마무리하고, 금융위원회 등 관계기관과 협의를 거쳐 올해 안에 첫 투자상품을 출시할 계획이다. 선박 조각투자가 활성화되면 그동안 일반 국민의 접근이 어려웠던 선박금융의 문턱을 낮추고, 해운기업의 자금조달 수단을 다변화하는 데 기여할 것으로 기대된다.

안병길 해진공 사장은 “선박 조각투자 시범사업을 성공적으로 추진하고, 사업 과정에서 축적한 경험과 시장 반응을 바탕으로 국민이 직접 투자할 수 있는 해양자산을 지속적으로 확대하겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지